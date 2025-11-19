La remodelación de la marquesina de Atocha encara su recta final: más luz, más espacio y mejor acceso para los viajeros

La histórica marquesina de Puerta de Atocha-Almudena Grandes afronta la última fase de su remodelación. Con una inversión superior a 67 millones de euros, Adif AV está transformando este emblemático espacio para recuperar su diseño original, mejorar la experiencia de los viajeros y reforzar su papel como puerta monumental al Paisaje de la Luz, declarado Patrimonio Mundial por la Unesco.

El objetivo central de las obras es devolver a la marquesina sus grandes espacios diáfanos, convirtiéndola en el acceso prioritario a la estación y en un referente arquitectónico y urbano de la capital. Con ese fin, Adif AV ha anunciado este miércoles que ya ha completado ya el 90% de los trabajos de demolición, refuerzos estructurales y adecuación de locales, además de avanzar en la renovación integral de todas las instalaciones.

Futura marquesina / ADIF

La plaza de Carlos V también está siendo reurbanizada para mejorar la conexión con la marquesina. El nuevo diseño incluye dos grandes escalinatas que permiten el acceso directo desde los flujos peatonales del eje Prado-Recoletos, la calle Atocha, Santa Isabel, el Museo Reina Sofía o el Retiro. Estas escaleras se combinan con rampas diagonales y zonas ajardinadas, generando un espacio público más permeable, accesible y fácil de orientar para los miles de usuarios que cada día atraviesan este nodo de transporte.

Un interior más amplio, funcional y comercial

En el interior, la estación ganará espacio y visibilidad gracias a la eliminación de la losa norte, que abre por completo la vista bajo la gran estructura metálica. Las tres crujías —este, norte y oeste— se están acondicionando para acoger nuevas áreas comerciales, tras el vaciado y demolición de los antiguos locales.

La intervención incluye además la renovación de las carpinterías interior y exterior, la mejora de las salidas de evacuación, la instalación de nuevos núcleos verticales de comunicación y la ejecución de una nueva terraza adosada a la crujía norte. La zona del Jardín Tropical, uno de los espacios más característicos de la estación, también está siendo adecuadamente modernizada.

Espacios anexos y servicios técnicos renovados

En el exterior de la marquesina, Adif AV avanza en el acondicionamiento de la plaza del Embarcadero, donde se está culminando la adecuación del antiguo apeadero como área de uso ferroviario conectada directamente con la marquesina, lo que ampliará su superficie útil.

En el patio de Méndez Álvaro, se han habilitado los nuevos cuartos bajo la rampa que albergarán instalaciones de media tensión y climatización, ya en fase de montaje, con las canalizaciones conectadas al interior de la estructura.

Estos trabajos se completan con la reubicación de la comisaría y la venta de billetes, que abandonaron su espacio tradicional bajo la marquesina para trasladarse al nudo intermodal, así como con la reciente restauración del edificio histórico y de los torreones, que ha permitido garantizar la protección y durabilidad del conjunto.

La remodelación de la marquesina de Atocha forma parte del proceso de transformación integral del complejo ferroviario de la estación y cuenta con financiación de la Unión Europea a través del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia–NextGenerationEU.