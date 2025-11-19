El rincón secreto de la sierra que solo conocen los ciclistas: un paisaje de postal a menos de 30 minutos de Madrid

Aunque a muchos les cueste creerlo, los paisajes de Madrid no se limitan únicamente a enormes edificios. Si algo ha acompañado siempre a la capital, es que ofrece planes y lugares para todos los públicos. Así, la Comunidad es el lugar ideal si quieres pasear por El Rastro, perderte por El Retiro o descubrir los pequeños pueblos de los alrededores.

Sin embargo, por mucho que visitemos los sitios más escondidos de Madrid, siempre hay algo que se nos puede escapar. Hay joyas arquitectónicas de las que no nos damos cuenta en una primera visita, por lo que hace falta volver al lugar y echar un vistazo de más a sus paisajes.

Esto es lo que le pasa a mucha gente que decide visitar el río Manzanares. Y es que en el extremo septentrional del término municipal de Madrid, prácticamente en la linde con Colmenar Viejo, se encuentra el Puente de la Marmota, levantado a mediados del siglo XVIII sobre las aguas del río y que pasa desapercibido por la mayoría de sus visitantes.

El lugar secreto que solo conoce un reducido grupo de personas

El puente, construido en el año 1756, fue un encargo de Fernando VI y tenía como finalidad "dar continuidad a los caminos de perímetro de la tapia de El Pardo y facilitar el tránsito de guardas" para evitar la entrada de cazadores furtivos, según señalan desde el Consorcio Regional de Transportes de Madrid (CRTM).

Lo cierto es que el Puente de la Marmota no es desconocido del todo. Es popular, sobre todo, para un grupo de deportistas: los ciclistas de montaña. Ahora, para el conjunto general de la ciudadanía, este paisaje es tan desconocido como sorprendente. El enclave es ideal para disfrutar de las vistas a uno de los mejores bosques mediterráneos desde sus 11 metros de altura, desde donde vale la pena detenerse para sacar una foto de recuerdo.

¿Por qué se llama así el Puente de la Marmota?

El origen del puente no guarda relación alguna con el animal, pero sí con una degeneración fonética. Se piensa que el Puente de la Marmota procede de un cerro cercano, el Alto de la Marmota, designado ya en época medieval como 'Cabeza del Mamotar' por su forma similar a la de una mama.

¿Qué puedo ver en Colmenar Viejo?

Si te decantas por hacer una visita a Colmenar Viejo, un municipio que se encuentra a escasos 30 minutos en coche de Madrid, no puedes irte sin visitar la Basílica de la Asunción de Nuestra Señora de Colmenar Viejo, la Ermita de Nuestra Señora de los Remedios o el Cerro San Pedro.