Uno de los parques más bonitos (y desconocidos) de Madrid está a 10 minutos del centro: cascadas del siglo XIX que parecen sacadas de una película

Pasear es uno de los ejercicios más beneficiosos para el cuerpo y, si además lo hacemos por los impresionantes paisajes de Madrid, tenemos planazo asegurado. Caminar mejora la salud cardiovascular, fortalece los huesos y los músculos, contribuye a la reducción del estrés y mejora del estado de ánimo y el sueño. Además, ayuda a regular el azúcar en sangre, aumentar el colesterol bueno y puede reducir el riesgo de enfermedades crónicas como la diabetes, la obesidad y la hipertensión.

Bien lo sabe el Ayuntamiento de Madrid, que ha puesto en marcha una iniciativa destinada a animar a los ciudadanos a conocer y disfrutar la capital de manera sostenible. El Consistorio ha diseñado seis rutas para recorrer Madrid a pie, visitando algunos de sus lugares más representativos. Todas ellas tienen un punto de conexión común: la Puerta del Sol.

El proyecto destaca, además, que Madrid es la capital europea donde más desplazamientos se realizan caminando. Cada año, el 28% de los trayectos efectuados en días laborables se hacen a pie, lo que supone 3,7 millones de un total de 13 millones de desplazamientos. Con la Estrategia Madrid 360, el Consistorio busca impulsar la movilidad sostenible mediante 'Anda Madrid', una propuesta creada para redescubrir la ciudad a través del paseo.

Descubre uno de los parques más bonitos (y desconocidos) de Madrid

Si bien siempre que queremos pasear y disfrutar de unas buenas vistas recurrimos a parques como El Retiro o el Juan Carlos I, lo cierto es que en la capital existen varios que no están tan masificados. Esos en los que podrás dar una vuelta y disfrutar de una paz que rara vez se ve en Madrid.

Una de las mejores maneras de visitar el parque es realizar la ruta que plantea el Consistorio. Tardarás menos de una hora en llegar y, además de disfrutar de un merecido descanso luego, habrás ejercitado tu cuerpo para el resto del día.

Este jardín cuenta con seis accesos / ADOLFO GOSÁLVEZ

La ruta empieza en Sol y, tras pasar por Neptuno, llegarás al parque Retiro. Bien podría ser este el destino final al ser uno de los más bonitos e icónicos de Madrid, pero esta vez tendremos que pasar de largo. Tras pasar por Ibiza llegarás a un parque repleto de cascadas, lagos y estanques. Se trata de la Fuente del Berro, un lugar que, pese a estar muy cerca del centro de Madrid, es lo suficientemente desconocido para que se respire la calma en él.

Actualmente, el jardín cuenta con seis accesos: dos al oeste, que lo conectan con la Colonia de la Fuente del Berro; tres al norte, que lo comunican con el Parque de Sancho Dávila; y uno al sur, en la calle O'Donnell.