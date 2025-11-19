Los nuevos radares de Madrid que multan con 200 euros a los conductores que pisan líneas continuas

La Dirección General de Tráfico (DGT) puso en funcionamiento este pasado mes de octubre cuatro nuevos radares en la Comunidad de Madrid dedicados a detectar conductores que invaden las líneas continuas de las carreteras. El objetivo es reforzar la seguridad vial y reducir el número de víctimas mortales en accidentes de tráfico. El pasado año, la capital logró reducir en un 39% los decesos en carreteras autonómicas, con 28 siniestros frente a los 46 del año previo. Se trata del segundo mejor registro de la última década en la región.

Las multas a los conductores que cometan esta infracción es de 200 euros, si bien no conlleva pérdida de puntos del carnet de conducir. Para 'cazar' a los vehículos que pisen estas líneas, se hace uso de dos cámaras equipadas con un sistema de lectura de matrículas. Una de ellas se ubica al inicio del carril de acceso a la vía principal, mientras que la otra lo hace unos metros más adelante. De esta forma, se logra recopilar toda la información necesaria para identificar a los infractores.

¿Dónde están situados los radares?

Desde hace un mes, cuatro dispositivos de este equipo trabajan para la DGT en la Comunidad de Madrid:

A-1 : punto kilométrico 15,95 (sentido decreciente). A la altura de Alcobendas.

A-2 : punto kilométrico 11,8 (sentido decreciente). Inmediaciones del Aeropuerto de Barajas.

A-42 : punto kilométrico 16,9 (sentido decreciente). Tras superar el municipio de Getafe.

A-6: punto kilométrico 20,2 (sentido decreciente). Cerca de Las Rozas.

En 2024 se impusieron 2,79 millones de multas de tráfico en la capital. El radar de la M-40 sancionó a más de 74.000 conductores por exceso de velocidad.