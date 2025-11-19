Miércoles gélido en Madrid: una masa de aire ártico llega a la capital

Si la semana pasada el paraguas fue el principal protagonista en España, estos días el abrigo se ha convertido en el mayor imprescindible de la ciudadanía. En Madrid, concretamente, los madrileños ya han sacado del armario sus galas más cálidas, tratando de defenderse de las bajas temperaturas que estos días dominan la ciudad. Tras la borrasca Claudia, que trajo un carrusel de lluvias a la capital, llega a la urbe una gran masa de aire ártico que hará de prolegómeno del invierno que se cierne.

La cota de nieve se desplomará este jueves en la Cordillera Cantábrica y en los Pirineos. En Madrid, los puertos de Navacerrada y Somosierra vivirán sus primeras nevadas fuertes de la temporada, para regocijo de los amantes del esquí. En general, la Sierra de Madrid se encuentra en alerta por heladas y nieve en esta segunda parte de la semana, que dificultarán la movilidad en algunas zonas.

La peor parte del temporal llega el sábado

Este miércoles, de madrugada, las mínimas ya se han desplomado hasta un grado centígrado en la capital. Durante la jornada de hoy, los termómetros no sobrepasarán la barrera de los once grados, un valor ya bastante típico del invierno. En cualquier caso, será el sábado cuando se vivan los registros más gélidos del otoño, con dos grados bajo cero en Madrid y hasta siete bajo cero en zonas de la Sierra. Las máximas oscilarán entre los ocho y los diez grados estos próximos días.

En la ciudad, los cielos se encontrarán despejados estos días de frío. Por tanto, tocará buscar un poco de sol que nos caliente de este latigazo invernal. Las temperaturas volverán a subir a partir del domingo, cuando los termómetros asciendan hasta los doce o trece grados en la capital. La semana que viene, eso sí, arrancará con lluvias, según indica en su pronóstico la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET).