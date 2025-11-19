El mercadillo más castizo, en pleno barrio de las Letras: más de 260 galerías, comercios, librerías y talleres

La Asociación de comerciantes del Barrio de las Letras organiza periódicamente un mercado especial en la calle Huertas, en pleno barrio de las Letras. Varias veces al año, habitualmente el primer y tercer sábado de cada mes, esta zona del centro de Madrid se llena de actividades comerciales, culturales y artísticas. En las distintas citas, los establecimientos comerciales ubicados en la zona abren sus puertas de forma ininterrumpida con el fin de compartir su oferta con todos los madrileños. De igual forma, la hostelería de las calles colindantes ofrece promociones, descuentos y menús especiales relacionados con el mercadillo.

Esta suerte de Camden Town madrileño fue bautizado hace ya tiempo como el Mercado de las Ranas. Debe su nombre a la calle Cantarranas, antigua denominación de la calle Lope de Vega. Con la actividad, la asociación busca apoyar a los comercios e impulsar las visitas al barrio. En total, más de 260 locales participan en la iniciativa.

Este sábado 22 de noviembre, próxima edición

Huertas volverá a vivir el mejor ambiente castizo este sábado, día en el que los establecimientos de la zona abrirán de forma ininterrumpida para ofrecer su arte, artesanía, joyería, cosmética natural, moda, cerámica y productos gourmet, en un entorno peatonal repleto de historia y literatura. Desde las 12 del mediodía hasta las 19:30 horas de la tarde, el barrio respirará vida a través de los 260 comercios participantes, que a buen seguro congregará a miles de turistas y vecinos.

Música en vivo, actividades para niños, exposiciones, talleres participativos, menús especiales en bares y restaurantes... En definitiva, una jornada muy madrileña en pleno corazón de la ciudad. Para llegar, el metro más cercano es Antón Martín (L1), pero también se puede llegar a pie desde Sol, Tirso de Molina o Atocha, además de numerosas rutas de autobús. La entrada es libre y gratuita.