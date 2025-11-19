Menores, migrantes y hogares monoparentales, los rostros de la exclusión social en Madrid

Más de un millón de personas en la Comunidad de Madrid, el 19,6% de la población de la región, se enfrenta a algún grado de exclusión social, con el acceso a la vivienda como epicentro de la desigualdad. La tasa se eleva al 23% cuando se suma el impacto del estancamiento de los salarios y la precariedad laboral. Los rostros de esta exclusión social en la región son la población menor de 18 años, las personas migrantes y los hogares monoparentales encabezados por mujeres, con una tasa del 39,9%.

Son datos del Informe sobre exclusión y desarrollo social en la Comunidad de Madrid: Resultados de la Encuesta sobre Integración y Necesidades Sociales, integrado en el IX Informe Foessa 2024, elaborado por la Fundación Foessa en colaboración con Cáritas y presentado este martes. Aunque se aprecia una reducción del 2,5 puntos en el nivel de exclusión respecto a 2021, el estudio concluye que la región no se ha recuperado las cifras anteriores a la pandemia: hay 230.000 personas más en exclusión social que antes del covid.

Este informe dibuja una realidad preocupante a nivel regional: la clase media se estrecha mientras crece la desigualdad. En una comunidad con al alto nivel de riqueza y un riesgo de pobreza relativamente bajo, la tasa de exclusión social roza ya el 20%.

Un perfil muy definido

La exclusión social en la Comunidad de Madrid tiene un rostro muy definido. La población menor de edad, las personas migrantes y los hogares monoparentales encabezados por mujeres registran tasas muy superiores a la media regional. El 27% de las personas menores de 18 años se encuentra en situación de exclusión, una cifra que triplica la de las personas mayores de 65 años. El informe subraya que "la pobreza se hereda" y que el código postal donde se nace está estrechamente vinculado con el riesgo de exclusión.

En lo que respecta a las personas migrantes, la tasa de exclusión alcanza el 45%, triplicando la de la población española. El dato adquiere relevancia añadida si se tiene en cuenta que a corto plazo una de cada tres personas tendrá su origen fuera de España. Por otro lado, los hogares monoparentales -el 85% encabezados por mujeres- soportan una tasa de exclusión del 39,9%, 10 puntos por encima de la media.

Vivienda y empleo, epicentro de la desigualdad

La vivienda se consolida como uno de los principales factores de exclusión social en la Comunidad de Madrid. Según el informe, este problema afecta al 23% de la población madrileña. Una parte creciente de la población no puede acceder a una vivienda en propiedad y se ve obligada a asumir elevados costes de alquiler. Más de la mitad de los hogares que viven de alquiler destinan más del 30% de su presupuesto mensual a los gastos de vivienda, umbral que organismos internacionales consideran indicador de sobreesfuerzo.

El estudio señala que uno de cada seis hogares madrileños -unos 390.000-, una vez pagados los gastos básicos, cae por debajo del umbral de la pobreza severa. Además, más de un millón de personas viven en situación de vivienda insegura o inadecuada, ya sea por inestabilidad en la tenencia, dificultades legales, hacinamiento, problemas de habitabilidad o insalubridad.

El informe Foessa 2024 revela otra paradoja: crece el empleo, pero no mejora la integración social. Madrid es la comunidad autónoma donde más ha aumentado el empleo en los últimos años: desde 2018, el número de personas ocupadas ha subido un 15% y la tasa de paro ha descendido hasta el 9%. Sin embargo, la exclusión no se reduce al mismo ritmo. El estancamiento de los salarios en términos reales, el elevado coste de la vivienda y la precariedad laboral hacen que tener trabajo ya no garantice la inclusión social. El 11% de los hogares madrileños sufre problemas de exclusión en el empleo, ya sea por inestabilidad laboral grave, parcialidad involuntaria o desempleo.