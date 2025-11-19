Mateo y Sofía, los nombres de moda para los recién nacidos en Madrid

Mateo y Sofía se mantienen como los nombres más populares para los recién nacidos en la Comunidad de Madrid, según los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE) sobre los nombres más frecuentes de los bebés en España. Un total de 640 'Mateos' y 628 'Sofías' nacieron durante 2024 en la región y continúan siendo dos de los nombres favoritos de los padres madrileños desde hace años.

Mateo, un nombre que entró por primera vez en el 'top 10' de los más elegidos en 2016, se ha convertido en el más elegido para los niños en los últimos siete años, desde 2018. Sofía, que entró por primera vez entre los diez nombres más elegidos hace ya 20 años, ha aumentado su popularidad y lleva los últimos diez años siendo uno de los dos nombres más elegidos para las niñas en la región.

Tras Mateo aparecen en el ranking de niños Martín (otro de los nombres que más ha aumentado en los últimos años), Alejandro (un clásico de estas listas que fue el nombre más usado en Madrid de 1998 a 2005) y Lucas (que en apenas dos años pasó de no aparecer en el listado a ser el nombre más usado en 2017).

En el listado de niñas, a Sofía le siguen Lucía (el nombre más usado de 2002 a 2022 con apenas un par de excepciones), Olivia (que se mantiene en la tercera posición desde 2022 y entró por primera vez en el 'top 10' en 2018) y Martina (sumando ya diez años entre el tercer y el cuarto nombre más utilizado en la región).

Nombres de niños más populares en Madrid en 2024 Mateo (640 niños) Martín (475) Alejandro (446) Lucas (442) Pablo (440) Hugo (410) Daniel (393) Gonzalo (384) Leo (371) Álvaro (370)

Nombres de niñas más populares en Madrid en 2024 Sofía (628 nacimientos) Lucía (554) Olivia (427) Martina (396) Vega (338) Julia (318) Paula (282) María (276) Emma (274) Valeria (268)

Los expertos explican que el éxito de nombres como Mateo y Sofía en Madrid tiene que ver con varias tendencias claras: se prefieren nombres cortos, fáciles de pronunciar y de escribir, que funcionen bien también en otros idiomas y tengan una sonoridad agradable. Además, muchos padres buscan algo que sea moderno pero no raro, un equilibrio entre tradición y actualidad, por eso conviven nombres de toda la vida (María, Paula, Alejandro, Pablo…) con otros más nuevos o internacionales (Emma, Olivia, Leo, Noah…).

También señalan el peso de las modas, las series, los famosos y las redes sociales en la elección de nombre, que hoy influye tanto como la tradición familiar. Hay nombres que se "gastan" porque los lleva media familia y dejan paso a otros que suenan más frescos. En una ciudad como Madrid, muy abierta y conectada con Europa, gana terreno la idea de escoger nombres globales, que encajen bien si el niño en el futuro vive o trabaja fuera de España.

En cualquier caso, las estadísticas del INE dejan claro que, al menos por ahora, si nace un bebé en Madrid, las probabilidades de que se llame Mateo o Sofía son más altas que nunca.