Madrid reclama a Renfe acceso a más información sobre incidencias en Cercanías

El transporte sigue siendo uno de los aspectos por los que el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso busca la confrontación con el Gobierno central, principalmente a cuenta del funcionamiento de la red de Cercanías. El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado hoy una inversión de 87 millones de euros para prorrogar el convenio entre el Consorcio Regional de Transportes y Renfe para que los ciudadanos puedan seguir utilizando su Tarjeta de Transporte Público en Cercanías. Pero el anuncio ha venido acompañado de 'recado' al Ministerio de Transportes.

Según ha asegurado el consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal del Consejo de Gobierno, Sol va a exigir a Renfe firmar un nuevo convenio para que el Consorcio Regional de Transportes tenga acceso de forma automática a información precisa y en tiempo real sobre incidencias que se puedan producir en la red de Cercanías, usada anualmente por 146 millones de viajeros.

"El objetivo", ha indicado García Martín, "es poder activar de manera inmediata cualquier medio alternativo de transporte, ya sea a través del Metro, de los autobuses interurbanos o de la Empresa Municipal de Transportes de Madrid, pero también para recoger penalizaciones y las sanciones correspondientes por la no prestación del servicio por averías, igual que tenemos con el resto de los operadores", ha asegurado.

El portavoz del Gobierno regional se ha extendido sobre este punto y ha señalado que las incidencias en Cercanías en lo que va de 2025 se han incrementado un 47% respecto al año anterior. "Ya hemos tenido más de 1.300 incidencias significativas en Cercanías en lo que va de año y nos queda mes y medio todavía para concluir este 2025. Es decir, estamos hablando de casi cuatro incidencias diarias", ha enfatizado.

Además, ha concluido con un dardo al ministro de Transportes. "Esta semana el ministro Puente ha hecho el anuncio de que quiere poner la alta velocidad a 350 km/h. Yo le diría que los madrileños ya nos conformamos con poder llegar a destino. Si además llegan a tiempo, muchísimo mejor".