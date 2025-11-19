El jurado declara culpable al acusado por el asesinato de la tendera de Tirso de Molina

El jurado popular ha declarado culpable a Jesús M.S. del asesinato de la tendera de Tirso de Molina ocurrido en julio de 2023, tras considerar probado que la víctima fue atacada de forma intencionada, sorpresiva y con ensañamiento. La decisión, unánime, también descartó la atenuante de drogadicción alegada por la defensa.

En el veredicto, emitido este miércoles por la tarde, el jurado encontró a Jesús M.S. culpable de asesinato con las agravantes de alevosía y ensañamiento y de robo con violencia y uso de arma, tras obligar a la víctima a entregar 200 euros y su móvil en la tienda que regentaba en Tirso de Molina.

Asimismo, el jurado declaró culpable a Estrella G.S.R. del delito de encubrimiento, al participar en el ocultamiento del móvil de la víctima y ayudar posteriormente al acusado a ocultar pruebas.

Según el relato del veredicto, Jesús M.S. abordó a la tendera el 3 de julio de 2023, la obligó a abrir la caja registradora y, al intentar introducirla en el probador, la atacó con un cuchillo, provocándole la muerte con varias puñaladas en el costado, la nuca y el cuello. El jurado considera que la agresión fue súbita y sin posibilidad de defensa, y que el ataque no estuvo influido por drogas ni por el trastorno de personalidad del acusado.

Tras conocerse el veredicto, la Fiscalía y la acusación particular han mantenido la petición de 30 años de prisión para Jesús M.S. (25 años por asesinato y 5 por el robo) y de 3 años para Estrella G.S.R. La defensa solicitó una condena mínima de 20 años por asesinato agravado y 3 años y medio por el robo, anunciando que recurrirá la decisión.

El magistrado presidente de la Sala ahora deberá dictar la sentencia final acorde con el veredicto del jurado, que refleja la unanimidad sobre los hechos y las circunstancias del crimen que conmocionó a Tirso de Molina y a toda Madrid.