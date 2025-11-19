"¡A callar que estás más guapa!": los insultos machistas de un concejal del PP en Manzanares El Real a una de Más Madrid en un Pleno

"Ridícula", "a callar, que estás más guapa", "vete a la mierda"... son algunos de los términos que usó Damián Guijarro, concejal del PP del municipio de Manzanares El Real, para referirse a la también concejala de Más Madrid Patricia Ibáñez duante el pleno municipal del pasado jueves en el municipio. Tanto el partido de la edil como el PSOE-M han pedido la expulsión de Guijarro este miércoles, casi una semana después del "ataque machista" y sin que, al menos que se sepa, haya pedido disculpas o su grupo le haya impuesto alguna sanción.

Los improperios llegaron el pasado 13 de noviembre, durante la formulación de una pregunta sobre el aumento de frecuencias de autobuses con destino Plaza de Castilla y un carril lanzadera de autobuses. En un momento de la intervención en el Pleno, donde Guijarro ya había asegurado que su labor era juzgar al Gobierno "parásito" de Manzanares El Real, la edil de Más Madrid replicó al concejal del PP que pusiera "un desfibrilador en su camping, que debería tener y no lo tiene", aludiendo a un negocio del popular.

La referencia enervó a Guijarro, quien respondió de malas formas a la edil de Más Madrid: "Pero cómo eres tan ridícula. Si te dieras un paseo, eres una ridícula. Si te dieras una vuelta por el camping, si te dieras una vuelta por el camping, ¿qué es lo que pasa en el camping?", comenzó.

En ese momento, la alcaldesa, Alicia Gallego (PSOE), que dirigía el Pleno, llamó al orden una segunda vez al concejal del PP, afeándole que llamase a una compañera de esa forma y pidiéndole respeto: "¿Cómo que llama ridícula a alguien, hombre? Vamos a respetarnos. Es que es increíble".

Expulsado del Pleno

Pese a la advertencia de la alcaldesa, el edil del PP siguió arremetiendo contra la edil de Más Madrid: "¿A ti te importan tres huevos lo que yo puedo hacer en el camping? Te tendría que hablar de otra manera. Tú no tienes que estar ahí porque tú te has ocupado de traicionar a tu compañera para estar ahí sentada. Así que a callar. A callar que estás más guapa".

El edil del PP acusó también a la alcaldesa de "consentir todas las traiciones", mandándole a callar, a lo que ésta respondió llamándole al orden por tercera vez y expulsándole del Pleno: "¿A callar? ¿Pero cómo que a callar? Te llamo al orden por tercera vez, abandona el pleno, por favor", exigió la alcaldesa.

Más capítulos

No es la primera vez que Guijarro lanza insultos machistas durante uno de estos plenos. Hace unos meses, se dirigió a la concejala de Hacienda y Deportes, y cuarta teniente de alcaldesa, Gema Revenga, como "señora concejala comunista", acusándole de "las rodilleras que hay que comprar" para que no le salieran "callos en las rodillas".

Ahora, tras el último capípulo, tanto el Más Madrid como el PSOE-M, que gobiernan el municipio con la alcaldesa socialista Alicia Gallego al frente, han salido este miércoles en defensa de la edil de Más Madrid y han exigido al PP la expulsión de este concejal por su actitud "machista", además de la falta de respeto en su comportamiento.

Tras este "comportamiento inaceptable", desde el PSOE-M han pedido a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que exija el acta de este concejal, sobre el que aseguran que es "reincidente" y se comporta así "pleno tras pleno"

Desde Más Madrid también han condenado este "ataque machista" a una de sus compañeras y han recordado que este edil ya dijo a otra compañera en otra sesión plenaria que "comprase rodilleras", por lo que también han exigido al PP que le exijan el acta y lo expulsen de la formación.