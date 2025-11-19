"Injustos", "privatizadores", "ineficientes": así justifica la oposición madrileña sus enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos regionales

Desde posturas distintas, con argumentos diferentes cuando no abiertamente opuestos, los tres grupos de la oposición regional han presentado enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos Generales de la Comunidad de Madrid remitidos por el Gobierno de Isabel Díaz Ayuso a la Asamblea regional para su tramitación hace tres semanas.

Las tres enmiendas a la totalidad se debatirán la semana que viene y la mayoría absoluta del PP las rechazará. Pero sirven para dar pista sobre por dónde irán luego las enmiendas parciales y hasta dónde llega la disposición del Grupo Popular que sustenta al Ejecutivo a aceptar alguna. Y más allá de ello, sirven para fijar postura política. Como comentan en las filas de uno de los grupos parlamentarios representados en la Cámara de Vallecas, el debate de Presupuestos es el verdadero momento de debate de política general, con un formato mucho más favorable que el propio Debate sobre el Estado de la Región.

Así las cosas, Más Madrid exige la devolución al Gobierno regional del proyecto de ley de Presupuestos porque entienden que profundiza en un modelo económico "estructuralmente injusto", "socialmente regresivo" y "económicamente irresponsable". La formación apunta a la merma de ingresos que suponen las sucesivas rebajas fiscales de aplicadas desde que Ayuso preside la Comunidad de Madrid, unos recortes de los que el Ejecutivo regional saca pecho, pero que según el primer partido de la oposición beneficia fundamentalmente a los grandes patrimonios.

Según los cálculos de Más Madrid, los beneficios fiscales en la Comunidad de Madrid han pasado de 18 millones de euros en 2004 a más de 6.676 millones de euros previstos para 2026. De ellos, además, la mayor parte, hasta 5.260 millones, se concentran en las rebajas al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que por su estructura supone en términos absolutos beneficios mayores cuanto mayor es la cantidad heredada o donada.

Desde el Ejecutivo de Ayuso se asegura que esas rebajas fiscales redundan en una mayor recaudación como consecuencia del impulso a la actividad que acarrean, pero en la formación regionalista entienden que hay una merma de ingresos y que no es coyuntural, sino que genera "una infradotación presupuestaria crónica".

Ejecución presupuestaria

Por el lado de los gastos, Más Madrid señala al recorte de las partidas para Cultura de un 6,7% en los últimos cuatro años o a los "claramente insuficientes" aumentos en Educación. Ni los 75,3 millones de euros de incremento para las universidades compensan "años de infrafinanciación estructural", ni los 87,6 millones para Formación Profesional alcanzan "para la transformación productiva que la región necesita" ni los 9,2 millones de euros adicionales para escuelas infantiles sirve para cubrir el 40% de la "demanda real existente", sostienen.

Aunque la partida en la que más hincapié se hace es en Sanidad. El presupuesto de 11.012,5 millones de euros para 2026 es casi 2.500 millones de euros inferior a lo finalmente ejecutado en esta partida en 2024: 13.461 millones de euros. Ya ese año hubo que inyectar 3.468 millones de euros adicionales, de forma que la ejecución presupuestaria fue finalmente del 132% sobre lo inicialmente plasmado en las cuentas.

Por contra, denuncian en Más Madrid, los datos de ejecución presupuestaria de 2024 revelan inversiones contempladas y finalmente no realizadas de hasta un 15% del presupuesto en la Consejería de Asuntos Sociales o de un 33% en el capítulo de Inversiones Reales. Es un argumento en el que coinciden también PSOE y Vox. "El incremento del gasto público se concentra en determinadas áreas y se mide en relación con el presupuesto del año 2025, y no con su ejecución real, lo que supone un nuevo engaño a los madrileños. El PP presupuesta haciendo promesas y ejecuta incumpliendo sus obligaciones", se lee en la enmienda a la totalidad de este último partido.

Modelo más privatizado

En línea similar a los argumentos de Más Madrid, la enmienda a la totalidad del PSOE concluye que los Presupuestos "no abordan los problemas reales de la ciudadanía madrileña y consolidan un modelo mucho más privatizado, más desigual y dependiente de fondos estatales". Se llama la atención sobre el hecho de que el aumento del 6,98% del gasto respecto a los Presupuestos de 2025 coincida casi por exacto con el 7% que han crecido las entregas a cuenta, los fondos que reciben de manera adelantada las comunidades autónomas del sistema de financiación para costear los servicios cuyas competencias tienen a cargo. Desde el Gobierno madrileño se reitera, no obstante, que esas entregas a cuenta no son una "prebenda" sino lo que corresponde a Madrid en aplicación del sistema de financiación autonómica.

Los socialistas critican, además, que las cuentas presentadas para 2026 no corrigen la falta de parque público de vivienda, consolidan un "sobrecoste estructural" en conciertos sanitarios y afianzan una "infrapresupuestación deliberada en áreas críticas", una alusión directa a la financiación de las universidades, en el centro del debate en este momento. También resaltan la "renuncia" a 6.300 millones de euros en beneficios fiscales.

Vigilancia de contratos "opacos"

El rechazo de Vox a las cuentas de Ayuso se fundamenta justo en lo contrario. La formación de ultraderecha tilda de "voracidad fiscal" la política de ingresos del Gobierno madrileño y reclama la "eliminación de todo gasto superfluo" y una "rebaja sustancial" de los impuestos de competencia regional: el tramo autonómico del IRPF, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales, el impuesto sobre Actos Jurídicos Documentados o la bonificación total del Impuesto de Sucesiones y Donaciones. Fuentes del partido mantienen que la adecuada vigilancia de contratos "opacos", entre los que mencionan el concierto con el Grupo Quirón, que gestiona cuatro hospitales de la red pública madrileña, permitiría ahorrar, "hasta un 20% del presupuesto".

El proyecto de Presupuestos, mantienen, "reproduce deficiencias estructurales de presupuestos anteriores", lo que limita la capacidad de crecimiento del PIB regional, frena la inversión y "reduce la eficiencia del gasto público". La formación denuncia que el área de Vivienda, Transportes e Infraestructuras apenas aumenta un 0,1%, lo que desde el Gobierno regional se justifica por el menor peso en 2026 de los fondos europeos, y demandan también actuaciones en Sanidad. Hasta 31 centros de salud y 1.200 camas hospitalarias reclaman.

Para cuadrar el círculo de rebajar impuestos, contener el gasto y mejorar los servicios públicos, además de proponer el criterio de "rentabilidad razonable de las inversiones" en la contratación para la prestación de los servicios públicos, el partido agita el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a subvenciones, ayudas públicas y a los propios servicios públicos. El discurso antimigratorio es la baza a la que el partido apuesta su futuro electoral y con la que empuja al Partido Popular, que, se ufanan, ya ha asumido parte de su discurso. "Se hace imprescindible atajar la inmigración masiva, acabar con el efecto llamada y establecer el principio de prioridad nacional", sostienen en la enmienda a la totalidad registrada hoy.