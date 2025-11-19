El Gobierno de Ayuso valora los dos años de legislatura de Sánchez: "Solo ha beneficiado a golpistas, filoetarras y su entorno personal"

En la confrontación permanente con el Gobierno en que se ha instalado el Ejecutivo de Isabel Díaz Ayuso, hoy llegaba el momento de valorar los dos años de la actual legislatura, cumplidos esta semana. Y el veredicto, como era previsible, no ha sido positivo. Un gobierno "paralizado", "caótico", con una "corrupción de Estado" generalizada... "Los únicos beneficiarios durante estos dos años de Gobierno de Pedro Sánchez han sido los golpistas, los filoetarras y el entorno familiar de Sánchez y los presuntos corruptos que han utilizado sus responsabilidades públicas para lucrarse", ha manifestado hoy el portavoz del Gobierno regional, Miguel Ángel García Martín.

El también consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local ha insistido en el mensaje que se viene trasmitiendo desde Sol desde ya antes de las elecciones de 2023. La legislatura, ha dicho, comenzó con "cesiones a los golpistas y a los independentistas" y dos años después se sigue con "el Gobierno más débil de la democracia" cediendo y pagando "peajes". "No ha variado absolutamente nada en estos dos años", ha incidido.

El portavoz regional ha repetido las críticas vertidas ayer por Ayuso contra la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en relación con un futuro modelo de financiación autonómica, del que apenas se ha avanzado nada pero que, aventuran en Sol, persigue "desguazar la autonomía fiscal de las comunidades autónomas" y "gripar" el motor económico de España impidiendo a Madrid bajar impuestos.

No solo el modelo fiscal, también la propia marcha de la economía, uno de los logros a los que más brillo suele sacar el equipo de Sánchez, ha sido objeto de las críticas de García Martín, quien no solo ha descrito el panorama de una sociedad "cosida a impuestos" sino también "mucho más empobrecida". "Se han perdido casi 4,4 puntos de poder adquisitivo desde el año 2019 y la cesta de la compra está totalmente disparada en lo que tiene que ver con los productos básicos: más de un 35% desde el año 2021", ha señalado

También se ha referido a asuntos de gestión como el "caos ferroviario" o los fallos en las pulseras antimaltrato. Con todo, los ataques más duros han sido contra lo que ha pintado como una "corrupción de Estado generalizada". Sánchez, ha dicho, ha tratado de "tomar el asalto" las instituciones. "Solo algunas, como la Comunidad de Madrid o el Poder Judicial han puesto pie en pared".

"Esta misma semana conocíamos un nuevo informe de la UCO donde se reflejan las mordidas que Santos Cerdán cobró a determinadas empresas, nada más que Pedro Sánchez ganó el proceso de primarias en su propio partido", ha zanjado. "Aquí la gran pregunta es, ¿Pedro Sánchez conocía todo esto y lo tapó? Y si lo consintió, ¿por qué? Para pagar favores tras el proceso de primarias o jugaba a empatar con su propio entorno más cercano, con su propia mujer o con su propio hermano?".