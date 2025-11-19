Una estación pasante, mejoras en alta velocidad y aparcamiento modular: Adif ultima sus obras en Atocha

Adif AV avanza en la transformación integral del Complejo Ferroviario de Atocha, con inversiones que superan los 67 millones de euros, en un ambicioso proyecto que busca poner en valor el patrimonio histórico y optimizar la experiencia de los viajeros. El plan contempla la reordenación de los flujos de pasajeros y la mejora de los accesos desde la glorieta de Carlos V, con nuevas escalinatas y rampas que facilitan la movilidad y crean un espacio público más accesible y acogedor en el entorno de la estación.

Estación pasante, mejoras en alta velocidad y nuevo esquema de vías

Además de la renovación integral de la marquesina, la intervención de mayor envergadura es la construcción de una estación pasante bajo la actual estación de alta velocidad y la calle Méndez Álvaro. Contará con cuatro nuevas vías y dos andenes, uniendo el túnel de alta velocidad entre Puerta de Atocha y Chamartín; y permitiendo la parada de trenes de alta velocidad tanto en la mitad norte como en la sur de la red española. Esta obra implicará ajustes en superficie, afectando a las vías 14 y 15, y la creación de un nuevo andén con dos vías estándar junto a Atocha Cercanías, aumentando la capacidad y agilizando el tráfico ferroviario.

Obras de la marquesina histórica / José Javier Viera

En la cabecera norte de Cercanías, Adif implementa un nuevo esquema de vías 4+4+2 para incrementar capacidad, mejorar la explotación ferroviaria y reducir incidencias. La vía 10 pasará a ser directa para los trenes hacia y desde Embajadores, mientras que la vía 8 servirá como vía de apartado para la línea C-5. Además, se construye un aparcamiento desmontable y reutilizable que optimiza espacio y accesos, con elementos prefabricados que se pueden montar y desmontar sin necesidad de soldadura.

Traslado de la comisaría y nuevo espacio para movilidad reducida

Entre las actuaciones ya finalizadas destacan el traslado de la comisaría y la venta de billetes al nudo intermodal, la creación de nuevos espacios con instalaciones eléctricas, de comunicaciones y climatización; y la apertura de un espacio exclusivo de Adif Acerca para viajeros con movilidad reducida. También se ha completado la modernización del Centro de Telecomunicaciones de Atocha (CTA) y la restauración de los edificios históricos, preservando los torreones y la envolvente exterior de la antigua estación.