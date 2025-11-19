Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

INVERSIÓN DE MÁS DE 67 MILLONES

Una estación pasante, mejoras en alta velocidad y aparcamiento modular: Adif ultima sus obras en Atocha

Nuevas escalinatas, rampas y espacios accesibles transforman el entorno y la experiencia de los viajeros

Andenes de Cercanías en Atocha: un hervidero de actividad.

Andenes de Cercanías en Atocha: un hervidero de actividad. / Renfe

Miriam Anguita

Adif AV avanza en la transformación integral del Complejo Ferroviario de Atocha, con inversiones que superan los 67 millones de euros, en un ambicioso proyecto que busca poner en valor el patrimonio histórico y optimizar la experiencia de los viajeros. El plan contempla la reordenación de los flujos de pasajeros y la mejora de los accesos desde la glorieta de Carlos V, con nuevas escalinatas y rampas que facilitan la movilidad y crean un espacio público más accesible y acogedor en el entorno de la estación.

Estación pasante, mejoras en alta velocidad y nuevo esquema de vías

Además de la renovación integral de la marquesina, la intervención de mayor envergadura es la construcción de una estación pasante bajo la actual estación de alta velocidad y la calle Méndez Álvaro. Contará con cuatro nuevas vías y dos andenes, uniendo el túnel de alta velocidad entre Puerta de Atocha y Chamartín; y permitiendo la parada de trenes de alta velocidad tanto en la mitad norte como en la sur de la red española. Esta obra implicará ajustes en superficie, afectando a las vías 14 y 15, y la creación de un nuevo andén con dos vías estándar junto a Atocha Cercanías, aumentando la capacidad y agilizando el tráfico ferroviario.

Obras de la marquesina histórica

Obras de la marquesina histórica / José Javier Viera

En la cabecera norte de Cercanías, Adif implementa un nuevo esquema de vías 4+4+2 para incrementar capacidad, mejorar la explotación ferroviaria y reducir incidencias. La vía 10 pasará a ser directa para los trenes hacia y desde Embajadores, mientras que la vía 8 servirá como vía de apartado para la línea C-5. Además, se construye un aparcamiento desmontable y reutilizable que optimiza espacio y accesos, con elementos prefabricados que se pueden montar y desmontar sin necesidad de soldadura.

Traslado de la comisaría y nuevo espacio para movilidad reducida

Entre las actuaciones ya finalizadas destacan el traslado de la comisaría y la venta de billetes al nudo intermodal, la creación de nuevos espacios con instalaciones eléctricas, de comunicaciones y climatización; y la apertura de un espacio exclusivo de Adif Acerca para viajeros con movilidad reducida. También se ha completado la modernización del Centro de Telecomunicaciones de Atocha (CTA) y la restauración de los edificios históricos, preservando los torreones y la envolvente exterior de la antigua estación.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El milagro de la última librería que ha abierto en Madrid: 'Nos hemos tirado al vacío, no tenemos miedo a Amazon
  2. Los hijos del autor del crimen de Alpedrete culpan al 'abandono' del sistema: 'Nuestro padre fue un hombre ejemplar, un marido único
  3. Este fin de semana, riesgo de nieve y heladas en estos municipios de Madrid
  4. Abre 'NUGA', la manzana de lujo en el antiguo Castellana 200 con viviendas, oficinas, tiendas y ocio
  5. Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
  6. Parla celebra como 'fantástica noticia' la nueva estación de alta velocidad, mientras que Madrid pide concretar las infraestructuras pendientes
  7. ¿Por qué los jóvenes de Toledo no paran de decir '6-7'? El significado de la expresión de la Generación Alfa
  8. El pueblo a 20 minutos de Alcalá de Henares donde Belén Esteban se prepara para participar en 'Top Chef

"Injustos", "privatizadores", "ineficientes": así justifica la oposición madrileña sus enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos regionales

"Injustos", "privatizadores", "ineficientes": así justifica la oposición madrileña sus enmiendas a la totalidad al proyecto de Presupuestos regionales

Una estación pasante, mejoras en alta velocidad y aparcamiento modular: Adif ultima sus obras en Atocha

Una estación pasante, mejoras en alta velocidad y aparcamiento modular: Adif ultima sus obras en Atocha

El Centro de Protonterapia Quirónsalud amplía su cartera de servicios con un acelerador lineal para radioterapia guiada por imágenes de resonancia magnética

El Centro de Protonterapia Quirónsalud amplía su cartera de servicios con un acelerador lineal para radioterapia guiada por imágenes de resonancia magnética

La remodelación de la marquesina de Atocha encara su recta final: más luz, más espacio y mejor acceso para los viajeros

La remodelación de la marquesina de Atocha encara su recta final: más luz, más espacio y mejor acceso para los viajeros

El mejor pan de Madrid se hace en un local de Malasaña: este es el obrador que se ha llevado el título

El mejor pan de Madrid se hace en un local de Malasaña: este es el obrador que se ha llevado el título

El biometano llega a Andalucía: así funcionan las plantas que convierten residuos agrícolas en energía limpia

El biometano llega a Andalucía: así funcionan las plantas que convierten residuos agrícolas en energía limpia

Transportes mejorará el trazado y la seguridad vial en la A-5 entre Madrid y Alcorcón

Transportes mejorará el trazado y la seguridad vial en la A-5 entre Madrid y Alcorcón