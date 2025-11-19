Detenidas 16 personas por 50 robos con fuerza en obras en una decena de municipios madrileños

La Guardia Civil ha detenido a 16 personas por su presunta implicación en 50 robos con fuerza y 31 delitos de receptación cometidos desde el pasado mes de junio en edificios de nueva construcción de distintos municipios de la Comunidad de Madrid, así como de las provincias de Guadalajara y Toledo.

La operación Hammer se puso en marcha tras detectarse un aumento de robos en obras de Majadahonda y otras localidades cercanas. Los agentes identificaron un modus operandi similar en municipios como Boadilla del Monte, Villaviciosa de Odón, Torrejón de Ardoz, Villalbilla, Alcalá de Henares, Rivas-Vaciamadrid, Arganda del Rey, Leganés, Getafe y Madrid, además de en las provincias castellanomanchegas, según ha informado la Benemérita en un comunicado.

Actuaban vestidos como personal de obra

Los integrantes del grupo accedían a las construcciones vestidos con indumentaria propia de personal de obra, lo que les permitía moverse sin levantar sospechas. Una vez dentro, sustraían herramientas y materiales que cargaban en furgonetas para almacenarlos posteriormente en trasteros de alquiler, donde permanecían custodiados hasta su venta.

Las pesquisas permitieron constatar que se trataba de un entramado estructurado en varios niveles: unos cometían los robos, otros vigilaban los trasteros y un tercer grupo se encargaba de la receptación del material obtenido de forma ilícita.

En los registros realizados en dos trasteros de Madrid, los agentes de la Guardia Civil intervinieron herramientas y otros efectos por valor superior a 400.000 euros, así como cuatro vehículos, uno de ellos de alta gama, presuntamente utilizados para cometer los robos. Parte del material ya ha sido devuelto a más de 30 empresas afectadas.