Desalojada la casa cuartel de la Guardia Civil en Torrelaguna por riesgo estructural

La Guardia Civil ha ordenado el desalojo completo de las viviendas del acuartelamiento del Puesto de Torrelaguna tras detectar un avance significativo de grietas en el edificio y la existencia de cuevas en el subsuelo que impediente garantizar la seguridad.

Responsables de la Comandancia de Madrid comunicaron en la víspera la situación a los ocho guardias civiles y sus familias que residen en el inmueble, según ha informado este miércoles el Instituto Armado en un comunicado.

Un informe técnico concluye que las patologías estructurales han progresado de forma notable y recomienda evacuar el edificio, reconstruido íntegramente en los años 40. Las dependencias oficiales del puesto ya habían sido trasladadas a instalaciones municipales a finales de 2024 ante el deterioro del cuartel.

La Guardia Civil ha señalado que adoptará las medidas necesarias para dar una solución habitacional a los efectivos y familiares afectados, cuyas necesidades se canalizarán a través del Negociado de Personal de la Comandancia de Madrid.

El palacio de la Guardia Civil en Torrelaguna

El Palacio Salinas, que alberga la casa cuartel de la Guardia Civil, fue construido en el siglo XVI, asociado al taller de Gil de Hontañón. Del edificio original sólo se conserva la fachada, de estilo renacentista, debido a que el resto fue destruido durante la Guerra Civil.

"En la fachada de piedra destaca la puerta de entrada, compuesta por un arco de medio punto rebajado enmarcado por dos columnas, y un frontón con un escudo del que se barajan varios nombres. Es posible que represente al fundador del palacio, Luis de la Vega, o a algunos de sus dueños, como Juan de Salinas o los Marqueses de la Sagra", explica el Ayuntamiento de Torrelaguna.