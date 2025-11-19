La defensa del Real Madrid regresa al punto de partida: Militao, lesionado con Brasil

Nuevo problema a la vista para el Real Madrid de Xabi Alonso. Tras el fiasco en Anfield y el tropiezo en Vallecas, los blancos no han salido muy bien parados de esta ventana internacional de selecciones. Este miércoles, el madridismo amanece con la noticia de la lesión de Eder Militao, principal referencia en la zaga de los blancos. El central brasileño se resintió del aductor derecho mientras disputaba un encuentro amistoso ante Túnez. En las próximas horas, el jugador regresará a Madrid junto con Vinicius y Rodrygo para ser sometido a pruebas por los servicios médicos del Real Madrid.

¿Cuántos lesionados tiene el Real Madrid?

El brasileño no es la única pieza que Xabi Alonso ha perdido en esta última semana. A las molestias de Militao se suma Dean Huijsen, que no ha podido vestirse de corto con la selección española. Durante el entrenamiento previo al choque ante Georgia sintió unas molestias musculares que ya arrastraba durante las últimas jornadas con el Real Madrid. El flamante fichaje blanco regresó a la capital de España y los servicios médicos han descartado una lesión importante en el futbolista. Ahora, la duda es saber si podrá estar disponible para el encuentro ante el Elche de este domingo en el Martínez Valero.

El que no podrá ser de la partida es Antonio Rüdiger. El central alemán tan solo ha disputado unos minutos en la segunda jornada de Liga ante el Oviedo. Esa misma semana se le diagnosticó una lesión en el recto anterior de su pierna izquierda y estará fuera de los terrenos de juegos hasta mediados de diciembre. Con Militao y Rüdiger en la enfermería y sin confianza en Alaba, todo hace indicar que Asencio será fijo en el once que Xabi Alonso elija para medirse al conjunto ilicitano. Su pareja en la zaga debería ser un Huijsen mermado o, en su defecto, algún refuerzo del Castilla, debido a que la posibilidad de retrasar la posición de Aurelien Tchouaméni está descartada por la lesión que el mediocentro francés adolece en el tendón de la corva. Algo similar sucede con Dani Carvajal, empleado en muchas ocasiones en la posición de central, al que se le diagnosticó la presencia de un cuerpo libre articular en la rodilla derecha y se encuentra en pleno proceso de recuperación.

Más allá de los problemas en la línea defensiva, jugadores como Mbappé y Camavinga también han sufrido percances durante el parón FIFA. El delantero encendió todas las alarmas en la convocatoria francesa al sentir dolor en el mismo tobillo que hace tan solo un mes ya lo apartó de la selección francesa. Deschamps decidió no arriesgar con el jugador, que regresó a Madrid para tratarse en Valdebebas y estar disponible para la próxima jornada ante el Elche. El centrocampista tuvo que ser desconvocado por el técnico galo. Sufrió una nueva lesión muscular que le impidió entrenarse con Francia y, al igual que Mbappé, regresó a Madrid, en una ventana de selecciones que no ha resultado especialmente positivo para el interés del conjunto blanco. Uno que continúa en su proceso de recuperación es Franco Mastantuono. El argentino se encuentra recuperándose de sus problemas de pubalgia y desde el club no se forzará al joven jugador en ningún caso.

Regreso al punto de partida

Y es que la línea defensiva vuelve a quedar en cuadro tras dos semanas de parón internacional. Por el camino ha caído Militao, se sigue a la espera de Huijsen y Rüdiger no estará de vuelta hasta el mes de diciembre. Es por ello que Xabi Alonso afronta una situación similar a la que ya afrontara Carlo Ancelotti en las dos últimas temporadas. Empezando por las roturas de ligamento de Thibaut Courtois, David Alaba y Eder Militao en la temporada 2023/24 y continuando con idénticas lesiones en Dani Carvajal y, nuevamente, Militao. Entre tanto, tampoco se ha podido contar con Ferland Mendy, que aún no se ha vestido de corto esta temporada desde que cayera lesionado en la final de Copa del Rey de la temporada pasada ante el Barça.

Las lesiones se vuelven a cebar con la línea defensiva del conjunto blanco. Como si de una maldición se tratase. El conjunto blanco tiene por delante visitar al Elche, Olympiacos, Girona y Athletic Club en las próximas semanas, antes de regresar al Santiago Bernabéu el próximo 7 de diciembre ante el Celta de Vigo. El compromiso más exigente para los de Alonso antes de finalizar 2025 llegará el 10 de diciembre, cuando reciba al Manchester City en la sexta jornada de la Champions.