Continúa la polémica en Alpedrete: el PSOE reclama la "dimisión inmediata" del alcalde tras negar la violencia de género

Lejos de calmarse las aguas, el asunto apunta a enquistarse en una nueva trinchera política. El PSOE ha reclamado a la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), María José García-Pelayo (PP), que "exija la dimisión inmediata" del alcalde de Alpedrete, Juan Fernández, tras sus declaraciones negando la motivación machista del crimen cometido el pasado sábado en la localidad, cuando un hombre asesinó a su mujer de 50 puñaladas antes de suicidarse.

El lunes, el regidor alpedreteño afirmó que el autor de los hechos "quería a su mujer" y negó la tesis de la violencia de género, achacando el asesinato a que no había podido "soportar la presión" de los problemas físicos y mentales que padecía. "No ha sido por odio", aseguró el regidor alpedreteño, convencido de que quien había fallado en esta ocasión era "el sistema", al no haber detectado a tiempo el padecimiento que sufría y que "le ha llevado a cometer este acto".

Pese a que en un vídeo remitido más tarde ese mismo a los medios, Fernández reconoció que sus declaraciones habían podido "ser malinterpretadas", puesto que "en ningún caso quiso restar gravedad" a los hechos, los socialistas insisten en que tiene que dejar el cargo por unas palabras que consideran "gravísimas", tal y como las ha calificado la vicepresidente de la Comisión para la Lucha contra la Violencia de Género de la FEMP, Candelaria Testa.

En rueda de prensa, la también alcaldesa de Alcorcón ha explicado que ha enviado una carta a la presidenta de la FEMP para que "exija su dimisión" al alcalde de Alpedrete. "No se puede decir que un asesino es un buen padre, no se puede decir que un asesino es un buen marido y que quería mucho a su mujer, a la que ha asesinado de 50 puñaladas. Creo que es inadmisible en política y acabamos de pedir en la FEMP su dimisión inmediata", ha recalcado Testa.

Desde el otro extremo del espectro político, el grupo municipal Vox ha anunciado que no se sumará al minuto de silencio convocado esta mañana en Cibeles por el asesinato - "presuntamente por violencia de género", en palabras del propio Ayuntamiento madrileño-, por "respeto a los deseos de su familia", que ayer lanzó un comunicado acusando del crimen a un "fallo del sistema" al ignorar los problemas de salud mental de su padre.

"Nuestro más sentido pésame a a sus seres queridos, y nuestra más enérgica condena al feminismo y a los partidos políticos que siguen, al pie de la letra sus dictados, quienes, erigidos en juez y parte, ya han dictado sentencia en este caso", ha trasladado la formación de ultraderecha en un mensaje remitido a los medios. "El respeto a las víctimas exige decir la verdad y no convertir su dolor en propaganda ideológica", zanjan desde Vox.