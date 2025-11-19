El mejor pan de Madrid se hace en un local de Malasaña: este es el obrador que se ha llevado el título

La panadería artesana BrödMadrid se ha alzado este miércoles con el premio “El Mejor Pan de Madrid” en la octava edición del certamen organizado por el Club Matador, una convocatoria que este año ha reunido a más de una veintena de obradores de la capital y que se consolida como una de las citas de referencia para los amantes del buen pan.

El jurado, presidido por el crítico gastronómico José Carlos Capel, ha definido la hogaza ganadora como un pan “con aroma profundo a cereales, miga suave y elástica, un alveolado medio y corteza crujiente. Con un potente gusto a frutos secos y suavísimo punto de acidez”, según ha informado la organización.

En el panel de expertos también ha participado el divulgador panadero Ibán Yarza, quien ha subrayado “el gran nivel de las hogazas presentadas” y ha señalado que “es muy curioso comprobar cómo los panes más bonitos no siempre son los más ricos”, en referencia a la cata a ciegas que se realiza para garantizar la máxima imparcialidad.

Hogazas de un kilo

BrödMadrid se ha impuesto a otros cinco finalistas: Alma Nomad Bakery, Boske Bakery, En Bruto, Levain Tahona Artesana y Panadarío, seleccionados entre más de veinte obradores participantes. Cada panadería ha presentado dos hogazas de un kilo, elaboradas únicamente con harina de trigo, agua, sal y levadura, siguiendo las bases del concurso.

Durante una cata a puerta cerrada, el jurado ha evaluado cada pieza atendiendo a cinco parámetros: aspecto exterior, cocción, miga, olor y sabor. Solo tras esta valoración conjunta se ha decidido el ganador.

Con este reconocimiento, BrödMadrid entra en el club de panaderías que han obtenido el galardón en ediciones anteriores: Crustó, Panem, CientoTreinta Grados, Acid BakeHouse, Marea Bread, Novo Mundo y Obrador Abantos. Al igual que ellas, no podrá volver a presentarse al certamen, pero pasa a formar parte de la guía de las mejores panaderías de Madrid.

Abierta hace medio año

Abierta hace apenas medio año, BrödMadrid es un obrador artesanal que, según el Club Matador, elabora su pan con “tiempo, cariño y respeto” por la materia prima. Todos sus productos se elaboran con masa madre y harinas ecológicas, con el objetivo de preservar los sabores auténticos. El local, de estética nórdica, se define por un estilo sencillo y cálido, en consonancia con su propuesta de panadería de barrio cuidada.

Además del diploma que la acredita como vencedora de la octava edición de “El Mejor Pan de Madrid”, la panadería se convierte desde ahora en proveedor oficial del Club Matador durante un año.

El certamen madrileño se inspira en el concurso que desde hace más de tres décadas se celebra en París para elegir la mejor baguette de la ciudad, cuyo ganador se convierte en proveedor del Palacio del Elíseo. Con esta referencia, el Club Matador busca poner en valor el trabajo de los obradores artesanos y reivindicar el pan bien hecho como parte fundamental de la cultura gastronómica madrileña.