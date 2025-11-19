MÚSICA
Amaia y Dellafuente, gratis este miércoles en Madrid: horario y accesos del concierto en Sol
Apple celebra el 40º aniversario de su llegada a España con este multitudinario evento
La empresa Apple llegó a España hace exactamente 40 años, instalando una sucursal en Barcelona. No obstante, no sería hasta el año 2010 cuando la compañía fundada por Steve Jobs abrió las puertas de su primera tienda física, también en la Ciudad Condal. El Iphone ya comenzaba a romper el mercado por aquel entonces, abriéndose paso por todo el mundo. En Madrid, la Puerta del Sol dio la bienvenida a la Apple Store el 21 de junio de 2014, posicionándose desde entonces como una de las tiendas de referencia de la sociedad en el país.
Con motivo de este aniversario, Apple organiza esta tarde en la Puerta del Sol un evento bautizado como 'El Encuentro', un pequeño homenaje a la cultura y tradición española en el que actuarán cantantes de primer nivel de nuestro país, como es el caso de Amaia, Dellafuente, Israel Fernández o Yerai Cortés.
Horario del concierto gratuito de Amaia y Dellafuente en Sol
El Ayuntamiento de Madrid ha confirmado que la velada arrancará a las 20 de la tarde, con una duración aproximada de una hora. Las autoridades han estimado que, al tratarse de una cita abierta al público, la Puerta del Sol se llenará hasta los topes, con más de 15.000 personas coreando las canciones de los artistas allí reunidos. La agencia Little Spain es la encargada de organizar y gestionar el evento musical, que ha despertado gran expectación entre los madrileños.
Los accesos al concierto se podrán realizar desde las calles Alcalá, Carrera de San Jerónimo, Carretas, Mayor, Arenal, Preciados, Carmen y Montera. Se reservará una zona con capacidad para unas 40 personas con movilidad reducida y sus respectivos acompañantes.
