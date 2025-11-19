INE
146 bebés llegan al mundo diariamente en Madrid: la Comunidad suma 39.192 nacimientos hasta septiembre
El número de nacimientos en la región en septiembre fue de 4.676, un 11,8% más con respecto al mismo mes del año anterior
La Comunidad de Madrid sumó 39.192 nacimientos hasta septiembre, que suponen casi 146 diarios y un 3,6 por ciento más que en los nueve primeros meses del 2024, por encima del 0,95 por ciento de repunte nacional, según los datos publicados este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los nacimientos bajaron hasta septiembre en cuatro comunidades, con el -3,28 por ciento de Baleares como peor dato, además de en Ceuta y Melilla; con aumentos en el resto, lideradas por el 3,60 por ciento de Madrid. En España nacieron hasta septiembre 238.715 bebés, con ese repunte del 0,95 por ciento respecto al mismo periodo del 2024.
Las muertes aumentaron un 2%
El número de nacimientos en la Comunidad de Madrid en septiembre fue de 4.676, un 11,8% más con respecto al mismo mes del año anterior, mientras que 889 personas fallecieron en la región en el mismo periodo, una subida del 1,95% en tasa anual, según los datos del INE.
De este modo, la región registró en lo que va de año 39.192 alumbramientos, un 3,6% más. En cuanto a la edad de las madres madrileñas, el grupo entre los 30 y los 39 años continúa concentrando la mayoría de los nacimientos, con 3.074 alumbramientos (1.595 de mujeres entre 30 y 34 años y 1.479 entre 35 y 39).
Le sigue el grupo de 20 a 29 años, que suma 999 nacimientos (301 en mujeres de 20 a 24 años y 698 de 25 a 29). Las mujeres de entre 40 y 44 años registraron 490 nacimientos, mientras que las de 45 a 49 años sumaron 43. Finalmente, las jóvenes menores de 20 años que fueron madres en septiembre fueron 61.
- El milagro de la última librería que ha abierto en Madrid: 'Nos hemos tirado al vacío, no tenemos miedo a Amazon
- Los hijos del autor del crimen de Alpedrete culpan al 'abandono' del sistema: 'Nuestro padre fue un hombre ejemplar, un marido único
- Abre 'NUGA', la manzana de lujo en el antiguo Castellana 200 con viviendas, oficinas, tiendas y ocio
- Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
- Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
- Parla celebra como 'fantástica noticia' la nueva estación de alta velocidad, mientras que Madrid pide concretar las infraestructuras pendientes
- ¿Por qué los jóvenes de Toledo no paran de decir '6-7'? El significado de la expresión de la Generación Alfa
- Este fin de semana, riesgo de nieve y heladas en estos municipios de Madrid