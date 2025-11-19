La Comunidad de Madrid recurrirá a médicos externos para agilizar las valoraciones de discapacidad

El tiempo de espera media entre la petición de cita y la atención en los Centros Base de Valoración y Orientación a Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid es de 310 días. A ello hay que añadir otros 20 días de media hasta que se emite la resolución. En total, 330 días, 11 meses de media, casi un año, desde que una persona pide el reconocimiento de discapacidad hasta que se valora y se le concede. El atasco tiene que ver en gran medida con la escasez de médicos. Por eso la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales va a recurrir a médicos externos a sus equipos de valoración para tratar de agilizarlo.

El Consejo de Gobierno dará hoy luz verde a un convenio entre la Comunidad y el Colegio Oficial de Médicos de Madrid para que facultativos colegiados puedan evaluar el grado de discapacidad de personas derivadas desde los centros de valoración de la Consejería. El objetivo es conseguir aumentar un 33% el número de diagnósticos y llegar a un total de 80.000 reconocimientos entre nuevas valoraciones, renovaciones y revisiones. Para ello se dota al convenio de 2,3 millones de euros.

En la actualidad existen en la Comunidad de Madrid 48 equipos para la valoración de la discapacidad, con un médico por equipo, si bien no todas las plazas se consiguen cubrir según trasladan fuentes de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. En el departamento que dirige Ana Dávila se encuentran con el mismo problema de escasez de médicos que detectan en la Consejería de Sanidad y que hacen extensible a toda España.

De ahí la iniciativa de recurrir al Colegio de Médicos. Cualquier facultativo colegiado que voluntariamente quiera acogerse al programa podrá valorar los casos que les deriven con los informes previos de cada especialidad como se hace en los Centros Base de Valoración.

No se trata de la única medida puesta en marcha para agilizar las valoraciones. Acortar los trámites es uno de los objetivos principales de la estrategia regional de atención a personas con discapacidad, bautizada como Horizonte 2028. Para ello, entre otras medidas, se unificarán en una sola cita todas las valoraciones para niños de menos de 6 años, tanto las de dependencia y discapacidad como la que determina el tipo de atención temprana que precisará. El pasado 1 de octubre, el Gobierno regional aprobó un decreto en este sentido.

También se avanza en la digitalización del proceso. Y se contempla la apertura de dos nuevos Centros Base de Valoración y Orientación a Personas con Discapacidad. Uno se ubicará en la Sierra Noroeste y otro en el sur de la región, y entre los dos darán cobertura a más de un millón de habitantes. Con ellos serán 12 los centros de la Comunidad de Madrid destinados a estas funciones.