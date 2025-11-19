La Comunidad elabora un plan de transporte por el Black Friday y la Navidad: estas líneas serán reforzadas

La Comunidad de Madrid pondrá en marcha un refuerzo histórico en Metro y EMT con motivo del encendido de las luces de Navidad y la celebración del Black Friday, dos fechas marcadas en el calendario con la capacidad de atraer a cientas de personas a la capital de España. Según ha detallado el Ejecutivo regional, el objetivo es facilitar la movilidad de los madrileños en las zonas de mayor actividad comercial y de ocio, así como ofrecer la mejor alternativa de transporte ante las obras que se están ejecutando en distintos puntos de la ciudad.

¿Qué líneas aumentarán su frecuencia?

El Consorcio Regional de Transportes ha diseñado un plan específico para estas fechas con especial afluencia de pasajeros. Desde primera hora del viernes 21 de noviembre se activará un dispositivo en el suburbano que afectará a las líneas 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1, con un incremento de trenes que llegará hasta un 75% en las franjas de mañana y tarde. El sábado 22, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño, la circulación será aún mayor, llegando en algunos momentos a duplicarse el servicio en las líneas 1, 2, 3, 4, 5 y 10. El domingo la dinámica será la misma, con aumentos que superarán el 131%.

El fin de semana siguiente, los días 28, 29 y 30, coincidiendo con el Black Friday, se prevé el mayor volumen de viajeros del año en Metro. El viernes se reforzará el servicio en la L1, 2, 3, 4, 5, 8, 10, 12 y ML1 desde la apertura, con picos de hasta un 78%. El sábado, el aumento de trenes se mantendrá desde las 11:00 horas hasta el cierre, alcanzando niveles de hasta un 114%, mientras que el domingo el refuerzo será similar. Cabe recordar que el 29 de noviembre de 2024 se alcanzó el récord histórico de desplazamientos en el suburbano madrileño, con 2.783.341 viajes, 35.868 más que el máximo anterior registrado en la misma fecha de 2019. Todo un hito en la red de transportes madrileña.

Un autobús circula por las calles de Madrid. / Mariscal / EFE

En cuanto a la Empresa Municipal de Transportes, las líneas que se verán reforzadas serán la 5, 14, 18, 19, 21, 26, 27, 30, 35, 53, 77, 128, 146, 150, 152, E1, E2 y E3. Durante la tarde del viernes 28 se aumentará la oferta en diez de ellas con un autobús adicional en cada una. El sábado 29 el número de vehículos ascenderá hasta veinte adicionales. Finalmente, el domingo 30 se incorporarán catorce autobuses más con el objetivo de ofrecer la mejor cobertura posible a los ciudadanos.