Los Chicago Bears de la NFL impulsan en Madrid y Barcelona una liga femenina sub-15 de flag football: “Queremos ofrecer a las niñas una oportunidad real"

La alianza que la NFL ha establecido con Madrid, en particular, y España, en general, es una realidad. El partido que Miami Dolphins y Washington Commanders disputaron el pasado domingo en el Santiago Bernabéu no ha hecho más que reforzar una importante comunidad de seguidores del fútbol americano en nuestro país. El evento deportivo ha generado un impacto de 80 millones de euros en la ciudad. Y el comisionado de la competición confirmó el regreso de la NFL en próximas temporadas. “Volveremos. Estamos muy emocionados. Esto ha sido una gran oportunidad para nosotros. Siempre esperamos a que termine el partido, pero queremos volver. A Madrid o a España. Creemos que es un gran mercado. Como saben, tenemos historia aquí, así que es algo importante para nosotros”, afirmó Roger Goodell.

Los Chicago Bears, uno de los equipos fundadores de la NFL (National Football League), han dado un paso importante en la fortificación de estas relaciones. La franquicia ha anunciado el lanzamiento de una nueva liga femenina de Flag Football en Madrid y Barcelona, una iniciativa pionera que busca impulsar la práctica deportiva entre chicas menores de quince años y fomentar la igualdad en el deporte. Este sábado 22 de noviembre arranca oficialmente. Durante las dos jornadas de presentación celebradas en octubre, más de 400 alumnos de distintos colegios participaron en actividades y clínics donde pudieron conocer de primera mano esta modalidad del fútbol americano, que se estrenará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

La Chicago Bears Spain Girls Flag League contará con doce equipos repartidos entre Madrid y Barcelona. Los campeones de cada ciudad se enfrentarán en una gran final nacional y el equipo vencedor representará a España en el torneo de NFL Flag Championship Europe 2026, que se celebrará en Londres durante los NFL Games de la próxima temporada. Una oportunidad única de sentirse parte de una competición internacional y conocer a otras jóvenes de toda Europa. Desde este mismo sábado las jugadoras comenzarán con partidos de preparación y en las próximas semanas se dará el pistoletazo de salida a la competición.

¿Qué es el flag football? Es un deporte emergente, que actúa como variante del conocido fútbol americano. La principal diferencia reside en que no existe contacto físico, donde en lugar de placar a un jugador, la jugada se detiene al quitarle una de las cintas o 'flags' que lleva colgadas de la cintura. Se practica en un campo de menores dimensiones y, en lugar de 11, se emplean cinco jugadores por equipo. Se estrenará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

"El Flag Football puede ser una puerta para mantener viva la pasión"

“Queremos ofrecer a las niñas una oportunidad real de descubrir un deporte que combina trabajo en equipo, estrategia y diversión”, explica Gustavo Silva, Director de Desarrollo de Fútbol Americano Internacional de los Chicago Bears. “A los 13 o 14 años muchos jóvenes abandonan el deporte y creemos que el Flag Football puede ser una puerta para mantener viva su pasión y confianza. En Chicago empezamos con poco más de veinte equipos y hoy tenemos más de 6.500 niñas jugando. Queremos que España siga ese mismo camino”, añade.

Los Chicago Bears, que iniciaron su trabajo en nuestro país en 2021, es uno de los tres equipos que desde 2023 están dentro del Global Market Program, con derechos de comercialización internacional en España. Los otros dos conjuntos que conforman el programa son los Kansas City Chiefs y los Miami Dolphins, recientemente participes en el NFL Madrid Game. Es por ello que la franquicia de Chicago podría ocupar el puesto de los de Florida en próximas ediciones. Tras el éxito de su liga en Chicago -que ha pasado de 20 equipos a 224 en apenas cuatro años- y su expansión a Londres, Manchester y Birmingham, el club da ahora un paso más con esta nueva competición en nuestro país.