Un aparatoso incendio en un desguace de San Martín de la Vega obliga a desalojar varias naves industriales

Una grna columna de humo cubre esta mañana el cielo sobre San Martín de la Vega tras declararse un incendio en un desguace situado en la confluencia entre la calle Cobre y la calle Plomo. El fuego ha obligado a desalojar varias naves industriales de la zona y desplazar hasta 15 dotaciones de Bomberos, que continúan trabajando en las labores de extención, según informa Emergencias 112 de la Comunidad de Madrid.

La primera llamada a Emergencias, explica Javier Chivite, el portavoz del servicio regional de Emergencias, se produjo en torno a las 07.15 horas de esta mañana, avisando de un gran incendio en el desguace A la llegada de los efectivos, las llamas ya habían afectado a una de las naves del complejo, así como a un gran número de vehículos, y amenazaban con extenderse a otra instalación cercana.

Por fortuna, y pese a lo aparatoso del incendio, no hay que lamentar heridos por el momento. Como medida preventiva, traslada Chivite, los bomberos han dado orden a la Guardia Civil y a la Policía Local de desalojar varias naves industriales situadas en la misma parcela del desguace afectado, así como de confinar a los trabajadores para evitar que se vean expuestos a los llamas o el humo.

Mientras los bomberos concentran sus esfuerzos en evitar la propagación del fuego por dentro del desguace, sobre el lugar se levanta una gran columna de humo vertical, visible desde distintos puntos, que "no afecta a zonas pobladas", según el portavoz de 112 Comunidad de Madrid.

El negocio afectado es Desguaces Mayoral, ubicado en el polígono industrial Aimayr, a las afueras de San Martín de la Vega, al sureste de la Comunidad de Madrid. Por el momento se desconocen las causas del incendio.