Adjudicadas las obras del edificio industrial de la futura Ciudad de la Salud en el Hospital La Paz

El Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la adjudicación de las obras para construir el edificio industrial y la galería de instalaciones de la futura Ciudad de la Salud.

En rueda de prensa, el portavoz del Ejecutivo autonómico, Miguel Ángel García Martín, ha explicado que esta intervención, con una inversión superior a los 29 millones de euros, forma parte de la Fase 0 de un proyecto llamado a convertirse en el complejo sanitario más grande de Europa, con más de 550.000 metros cuadrados de superficie.

Los trabajos, considerados imprescindibles para acondicionar el terreno y permitir que la reforma integral del Hospital de La Paz avance sin interferir en su actividad asistencial, comenzarán en el primer trimestre de 2026 y se prolongarán aproximadamente durante 14 meses.

En esta misma fase inicial se incluye también la construcción de la Unidad de Protonterapia, que albergará uno de los equipos de esta tecnología de vanguardia donados a la región por la Fundación Amancio Ortega.

El nuevo edificio industrial actuará como soporte técnico de todo el complejo, de modo que concentrará en un espacio específico las instalaciones de generación de energía (frío y calor), así como la maquinaria y los depósitos necesarios para su funcionamiento.

Asimismo, integrará las centrales de producción de los distintos servicios (térmicos, frigoríficos, eléctricos, combustibles, hídricos y de gases clínicos, entre otros) y dispondrá de una galería subterránea que estructurará la red de conexiones por la que discurrirán todos estos suministros.

La Ciudad de la Salud duplicará la superficie actual del hospital y albergará en un mismo recinto las futuras instalaciones del Hospital Universitario La Paz y la Facultad de Medicina de la UAM, configurando un gran campus biosanitario en el que se integrarán asistencia, docencia e investigación. El Ejecutivo regional destaca que, con una inversión cercana a los 1.000 millones de euros, el objetivo es crear “el campus biosanitario más moderno e innovador de Europa”, con más de 550.000 metros cuadrados, 1.140 camas, 49 quirófanos y nuevas áreas de hospital de día, UCI y urgencias.

El proyecto se desarrollará en tres fases para no interrumpir la actividad asistencial ni la universitaria y su finalización está prevista para 2032. El proyecto incluye también un Centro Integral de Cáncer Pediátrico y la incorporación de todas las técnicas de radioterapia, incluida la protonterapia.