'Whisky Live Madrid': 25 años de la gran cita del whisky que aterriza por primera vez en la capital.

Whisky Live cumple 25 años y lo celebra estrenando edición en Madrid. El gran salón internacional dedicado al whisky premium, presente ya en ciudades como París, Londres, Hong Kong o Singapur, aterriza por primera vez en la capital los días 29 y 30 de noviembre en el Hotel InterContinental. Lo hace con vocación de quedarse en el calendario español y con un cartel que incluye a dos invitados de renombre internacional: Dave Broom y Billy Abbott.

La cita se dirige tanto a amantes del whisky como a profesionales y curiosos que quieran entender mejor qué se bebe, así como qué se está haciendo, en el panorama internacional. "Las entradas ya están a la venta y el objetivo es convertir Madrid en una parada fija dentro del circuito global de la marca", explica su director, Diego Borrás a este medio.

Diego Borrás, director de 'Whisky Live Madrid'. / Cedida

De Tokio a Madrid: un cuarto de siglo de Whisky Live

Whisky Live nació en Tokio en el año 2000 y, en este cuarto de siglo, ha evolucionado desde un encuentro para aficionados hasta convertirse en una de las mayores ferias de degustación de whisky y espirituosos del mundo. Sus ediciones en París, Londres o Hamburgo se han consolidado como termómetro de tendencias, escaparate de nuevas destilerías y punto de encuentro entre expertos, bartenders y público final.

La llegada a Madrid supone un paso más en esa expansión internacional: la marca elige la capital española en el año de su 25 aniversario, con la intención de firmar una cita anual que conecte a destilerías y distribuidores con un público cada vez más curioso y especializado.

Dave Broom y Billy Abbott, dos voces de referencia

Para esta primera edición madrileña, Whisky Live contará con dos figuras clave en la divulgación contemporánea del whisky. Por un lado, Dave Broom, periodista y escritor escocés con más de 30 años de trayectoria, autor de obras de referencia como The World Atlas of Whisky o A Sense of Place, donde explora la relación entre paisaje, cultura y destilación. Broom presentará su atlas en Madrid y guiará catas centradas en las distintas regiones de Escocia.

Junto a él estará Billy Abbott, escritor, formador y presentador especializado en whisky y espirituosos desde hace más de dos décadas. Es autor de The Philosophy of Whisky, un libro ilustrado que recorre la historia del destilado y propone una forma de degustarlo más consciente, y colaborador en títulos colectivos como 1001 Whiskies You Must Try Before You Die. Abbott firmará sesiones dedicadas, entre otras cosas, al whisky elaborado en España.

Más de 100 referencias en copa

A nivel expositivo, Whisky Live Madrid reunirá más de un centenar de etiquetas procedentes de distintos países y estilos. Entre las marcas ya confirmadas figuran Boann, Scotch Malt Whisky Society, Sackman, Annandale, Glenallachie, Tomatin, Hinch, Bruichladdich, Port Charlotte, Octomore, Atom Brands, Torabhaig, Macallan, Laphroaig, Isle of Raasay, Old Pulteney, Titanic Distillery, Arbikie, House of Suntory, Destilerías Liber o Haran, entre otras.

El formato está pensado para que el visitante pueda recorrer los stands, probar y comparar, mientras conversa con embajadores de marca y representantes de las destilerías. Desde clásicos escoceses hasta proyectos emergentes, pasando por referencias irlandesas, japonesas y españolas, el salón quiere funcionar como un mapa líquido del whisky actual. Más allá de la degustación libre, el programa incluirá catas dirigidas y masterclass centradas en diferentes ejes:

"Las Regiones de Escocia", con Dave Broom , un recorrido por los perfiles aromáticos y de sabor de los grandes territorios productores.

, un recorrido por los perfiles aromáticos y de sabor de los grandes territorios productores. "Spanish Whisky", con Billy Abbott , dedicada al creciente panorama de whisky elaborado en España.

, dedicada al creciente panorama de whisky elaborado en España. Cata de whisky japonés con David de la Torre, para entender la personalidad y el momento actual de una de las escenas más dinámicas del sector.

La organización irá desvelando horarios, plazas y novedades a través del perfil de Instagram @whiskylivemadrid, donde también se anunciarán actividades especiales durante los dos días de salón.