¿Cuándo volverá la normalidad al tráfico en el Bernabéu? Las obras en la estación de Metro siguen avanzando

La parada de Metro de Santiago Bernabéu sigue su proceso de remodelación. La Comunidad de Madrid ya ha ejecutado el 35% de la obra planteada. La idea es que la infraestructura esté en funcionamiento en 2027, coincidiendo con el 125º aniversario del Real Madrid y el 80º aniversario del feudo blanco que da nombre a esta parada de la Línea 10. Con una inversión de 66 millones de euros, la construcción triplicará el espacio que hasta ahora ocupaba la estación, pasando de 4.843 metros cuadrados a 12.400. Se instalarán 12 nuevos ascensores y hasta 24 escaleras mecánicas.

Los pasillos serán reemplazados por un gran vestíbulo, desde el cual se podrán ver los niveles intermedios y los propios andenes, respondiendo más eficazmente al tránsito de viajeros, especialmente alto en los días de espectáculo. Una vez vuelva a dar servicio, será una de las más modernas de la red de Metro, ya que está prevista la renovación de los acabados arquitectónicos y la incorporación de todos los avances tecnológicos, como los tornos de entrada 4.0 y las máquinas de venta de títulos de última generación, que mejorarán la calidad del servicio y la experiencia de los viajeros.

¿Cuándo acabarán las restricciones de tráfico en la Castellana?

Una de las consecuencias desagradables de estos trabajos está siendo su efecto en el tráfico de la zona. Desde hace meses, el Paseo de la Castellana cuenta con restricciones debido a las labores de los operarios. Estas, no obstante, podrían estar cerca de finalizar, después de que el Gobierno autonómico haya anunciado la conclusión del 35% del proyecto de modernización.

El viceconsejero de Vivienda, Transportes e Infraestructuras, José María García, ha respondido a esta cuestión en una visita a las instalaciones, donde ha podido comprobar el progreso de las acciones. "La previsión es que a finales de enero los vehículos vuelvan a circular con normalidad en esta zona de la capital", ha comentado García en su intervención.