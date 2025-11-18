Sin medidas para capear el bajón térmico de esta semana en Madrid a la espera del inicio de la campaña del frío

El hasta la fecha suave otoño de este año en Madrid dará un giro radical este martes, con una drástica bajada de las mínimas, que no superarán los 3ºC y las primeras heladas de la temporada en la sierra, provocada por la entrada de una masa de aire frío ártico. Un anticipo del invierno que llegará a la capital cinco días antes del inicio de la campaña del frío y sin medidas adicionales por parte del Ayuntamiento para combatir las gélidas temperaturas.

Según las previsiones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), el tempranero episodio invernal irá calando de forma progresiva a lo largo de la semana, empezando por este martes y alcanzando sus cotas más altas a partir del jueves y viernes, cuando tendrá lugar la entrada de "un nuevo pulso de aire frío", en palabras del portavoz de la institución, Rubén del Campo. Si bien las máximas diurnas no registrarán grandes cambios respecto a las de los últimos días, manteniéndose en el entorno de los 12-14ºC, por la noche los termómetros se desplomarán hasta alcanzar los -1ºC el sábado.

Asimismo, se producirán las primeras heladas débiles en la sierra, más probables y generalizadas al final del día. La Dirección General de Protección Civil ha hecho un llamamiento a los ciudadanos de todo el país para extremar la precaución ante este severo cambio del tiempo, con recomendaciones prácticas como limitar desplazamientos innecesarios, consultar la situación meteorológica, asegurar una correcta climatización en interiores y abrigarse de forma suficiente en el exterior.

Cinco días para la campaña del frío

En Madrid capital, este desplome térmico anticipado se produce a apenas cinco días del arranque oficial de la Campaña del Frío 2025-26, sin que el Gobierno municipal contemple ningún despliegue adicional para hacer frente a las bajas temperaturas. No será hasta el domingo 23 cuando comience oficialmente la campaña, que se mantendrá "en los parámetros" del último ejercicio, durante el cual el Consistorio proporcionó atención social a 1.630 personas.

Temperaturas previstas por Aemet en Madrid capital / AEMET

Este año, según han trasladado fuentes del Área de Políticas Sociales que dirige José Fernández, contará con 432 plazas diarias fijas en centros de acogida municipales y pensiones y se prolongará hasta el próximo 31 de marzo de 2026. Un total de 129 noches en las que se proporcionará alojamiento nocturno y una asistencia integral a los usuarios, manteniéndose las novedades implantadas la pasada campaña - plazas extra en días de frío extremo, platos calientes en las cenas y refuerzo de personal para la atención social--.

Los servicios municipales, anticipó este lunes el alcalde madrileño, José Luis Martínez-Almeida, "van a estar recorriendo las calles" de la capital en estos días y noches "que empienza a ser tan frías" para informar a los potenciales usuarios sobre las opciones de alojamiento y de atención del Ayuntamiento. "No vamos a dejar a ninguna persona sin hogar en esta ciudad sin la posibilidad de tener un alojamiento", subrayó el regidor popular.