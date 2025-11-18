Este fin de semana, riesgo de nieve y heladas en estos municipios de Madrid

Si este inicio de semana te está pareciendo frío, prepárate para lo que viene. A partir de este miércoles, la situación en la capital pegará un vuelco que traerá de golpe el invierno a Madrid. Los termómetros se desplomarán este fin de semana, con temperaturas bajo cero que provocarán heladas en bastantes puntos de la comunidad autónoma. En estos, además, la nieve podría hacer acto de presencia, complicando el tránsito en carreteras y en algunos pequeños municipios.

Este mismo miércoles, las mínimas ya se situarán en valores preocupantes. Caerán hasta los cero grados, un registro completamente invernal que ya poco tiene que ver con el otoño. Las máximas también descienden, ya que no superarán los once grados en toda la jornada. El sol que brillará en el cielo de la capital no será suficiente para calentar un mínimo en ambiente en la ciudad. En cualquier caso, como hemos dicho, la peor parte de este temporal frío se la llevará el fin de semana.

¿Nevará en Madrid este fin de semana?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha pronosticado un descenso generalizado de temperaturas a partir de mañana debido a una masa de aire ártico. En este sentido, el tercio norte peninsular será el que más sufra las consecuencias del temporal, en forma de heladas y nieve. En esta zona del país, la cota de nieve podría caer hasta los 400 metros de altitud.

En lo que respecta a la Comunidad de Madrid, la Sierra de Guadarrama acaparará todos los focos. Los primeros copos ya han empezado a aparecer en el Puerto de Navacerrada o Somosierra, y en otros puntos por encima de los 1.000 metros. No obstante, el descenso de temperaturas que se avecina en los próximos días ha puesto en alerta a otros municipios situados en la falda de la sierra madrileña, tales como Manzanares el Real, Cerceda, San Lorenzo de El Escorial o Collado Mediano. Cualquier localidad que se encuentre rondando los mil metros de altitud podría vivir las primeras nevadas del año este fin de semana.

En este sentido, la Guardia Civil ha recomendado evitar los desplazamientos siempre que sea posible. Los primeros signos de helada podrían darse una vez los termómetros marquen los 3 grados. A partir de ahí, la Benemérita divide la situación en diferentes niveles de alerta por colores. Cuando comienza a nevar nos encontramos en la fase verde, donde se recomienda no sobrepasar los 100 km/h en las autopistas y autovías y los 80 km/h en las carreteras convencionales.