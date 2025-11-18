Pepe Baena regresa a Madrid: el genio pictórico del costumbrismo andaluz inaugura exposición en la capital

Pepe Baena volverá a Madrid. Tras su última exposición en el Prodigioso Volcán, hace prácticamente un año, el maestro gaditano regresa a la capital con sus trabajos más recientes. Baena, cuyas obras han alcanzado gran popularidad en redes sociales en los últimos tiempos, destaca por su arte costumbrista, íntimo y cálido. Cualquiera puede reconocerse en sus cuadros, que irremediablemente nos teletransportan a un lugar seguro.

Sus pinturas reflejan las escenas más cotidianas del sur español, con especial énfasis en su Cádiz natal. Ese chocolate con churros en la cocina de la casa de nuestros padres, una litrona de Cruzcampo en la playa, que bebemos a morro con los amigos; un buen cucurucho pescaíto frito que solo puedes encontrar en el sur... Los bodegones contemporáneos de Baena son un canto a la nostalgia y a la alegría, a esos momentos rutinarios y a la vez únicos que nos llenaron, y nos llenan, de felicidad. En definitiva, esas 'pequeñas cosas'.

Lo último de Baena estará disponible hasta el 4 de diciembre

Este jueves, a las 19 horas, la Galería María Porto & David Bardia, situada en el número 40 de la calle Villanueva, inaugurará Levante en calma, muestra que aglutina las obras más recientes del pintor andaluz. La entrada a la misma será gratuita, y se encontrará disponible hasta el próximo día 4 de diciembre. Se espera una gran acogida, ya en los últimos años el artista -- que comenzó a pintar con 31 años -- ha logrado ganar una notable proyección artística. Gracias, sobre todo, a su presencia en redes sociales, donde publica sus óleos regularmente. Cada uno de ellos cuenta con miles de interacciones en su perfil.

Una tarde de sofá en familia, niños jugando en su cuarto, un buen puchero, una silla de playa, botellines de cerveza... Baena vuelve a hacer muestra en esta exposición de su destreza para capturar la infinitud de lo efímero, en una nueva colección que supondrá un respiro para todos sus visitantes.