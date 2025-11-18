Parla retrasa hasta 2026 la nueva tasa de basuras para los hogares

El Ayuntamiento de Parla no repercutirá hasta 2026 la nueva tasa de recogida y reciclaje de residuos sólidos urbanos a los hogares del municipio, a pesar de que su implantación es obligatoria para todos los ayuntamientos de España desde 2025.

Así lo ha confirmado el concejal de Hacienda, Andrés Correa Barbado (PSOE), que ha precisado que “se trata de una tasa que no tiene afán recaudatorio”, ya que “únicamente cubrirá el coste de recogida de residuos y el posterior tratamiento de los mismos”, coste que hasta ahora se asumía sin una tasa específica.

Una tasa obligatoria desde 2025 y con fuertes bonificaciones

Correa ha subrayado que “la propuesta del Gobierno municipal se realiza además teniendo muy en cuenta la situación de las personas y las familias más vulnerables de Parla, por lo que contempla importantes reducciones de hasta el 90% y bonificaciones por buenas prácticas”.

El edil ha insistido en que, “aún así, no se repercutirá a los hogares hasta el próximo año 2026”. Cuando entre en vigor para las viviendas, la tasa se situará, de media, entre las más bajas de las grandes ciudades de la Comunidad de Madrid: para una vivienda tipo de 75 metros cuadrados y cuatro personas, el recibo anual se estima en 107,4 euros.

Polémica aprobación en Pleno y ruptura en Podemos-IU

La aprobación de la ordenanza fiscal llegó 'in extremis' la semana pasada en un Pleno municipal polémico, marcado por las tensiones en el grupo de Podemos-IU.

La portavoz de la coalición, Carla E. Valero, ya había instado en junio al Gobierno local —formado por PSOE y Más Madrid— a atender las alegaciones vecinales para que la tasa fuera más “justa y proporcional”. Tras la negativa del Ejecutivo a introducir cambios, la edil de Podemos, que comparte grupo con otro concejal de IU, Álvaro Gómez, anunció su voto en contra, después de haberse abstenido en junio.

Sin embargo, el resultado final vino marcado por la ruptura de voto dentro del propio grupo: mientras Valero votó en contra, el concejal de IU se abstuvo. La tasa salió adelante con los apoyos de PSOE y Más Madrid, frente al rechazo de PP, Vox y la propia portavoz de Podemos-IU. La abstención de Gómez provocó un empate a 13 votos, que se resolvió finalmente gracias al voto de calidad del alcalde, Ramón Jurado (PSOE).

Bonificaciones por uso del punto limpio y reciclaje de restos de poda

La ordenanza fiscal incorporará desde el próximo año bonificaciones del 10% sobre la cuota para quienes acrediten buenas prácticas ambientales, como:

Acudir al punto limpio al menos seis veces al año

Entregar seis metros cúbicos anuales de restos vegetales de poda

Con estas medidas, el Consistorio busca incentivar el uso de los servicios de reciclaje municipales y mejorar la gestión de residuos, alineándose con las exigencias estatales y europeas en materia de economía circular.

Cuota fija y parte variable según el uso

La norma distingue entre usos residenciales y otros usos catastrales. Establece:

Una cuota fija vinculada a los costes estructurales del servicio, que en todos los casos será de 84 euros ,

vinculada a los costes estructurales del servicio, que en todos los casos será de , Y una cuota variable, calculada en función de parámetros objetivos ligados al tipo de inmueble y a su uso.

El Ayuntamiento defiende que esta estructura permite ajustar mejor la contribución al coste real del servicio, al tiempo que protege a los hogares más vulnerables mediante reducciones específicas y bonificaciones adicionales.