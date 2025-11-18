CASO ZORNOZA
El Papa, sobre los presuntos abusos del obispo de Cádiz durante su etapa en Getafe: "Hay que permitir que siga la investigación"
El papa León XIV se pronunció este martes sobre el caso del obispo de Cádiz, Rafael Zornoza, quien ha sido denunciado por presuntos abusos sexuales a un menor. El pontífice subrayó que la investigación en el Vaticano debe seguir su curso y que, una vez concluida, se determinarán las consecuencias correspondientes.
"Por el momento sigue en su cargo, pero cada caso tiene protocolos claramente establecidos y él insiste en su inocencia. Se ha abierto una investigación y hay que permitir que ésta avance; según los resultados, habrá consecuencias", declaró León XIV a los medios a su salida de la residencia de Castel Gandolfo.
El papa estadounidense enfatizó la importancia de que las víctimas de abusos puedan expresar sus casos y recordó que los procesos requieren tiempo, instando a respetar la justicia de la Iglesia.
Este lunes, la Conferencia Episcopal Española (CEE) se reunió con el pontífice. El presidente de la CEE, Luis Argüello, indicó que León XIV estaba informado del caso y que probablemente se aceptará la renuncia del obispo, aunque todavía no se ha fijado una fecha.
Según informó El País, Zornoza está siendo investigado desde hace cuatro meses por el Dicasterio de la Doctrina de la Fe, por un presunto delito de abusos sexuales a un menor cuando era sacerdote en Getafe (Madrid) durante los años 90.
El obispo de Cádiz presentó su renuncia hace quince meses al cumplir los 75 años, edad de jubilación para los prelados, pero todavía no ha sido aceptada por el papa.
