NAVIDAD EN MADRID
Pablo López actuará en el encendido de la iluminación navideña en Cibeles
El piloto de Fórmula 1 Carlos Sainz será el encargado de pulsar el botón de inicio
El cantante malagueño Pablo López será uno de los protagonistas del acto de encendido de la iluminación navideña de Madrid, que tendrá lugar este sábado a las 19:30 horas en la plaza de Cibeles. El evento estará acompañado por la activación oficial del alumbrado, que este año pulsará el piloto madrileño de Fórmula 1 Carlos Sainz.
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, anunció el programa este martes y animó a los ciudadanos a sumarse al inicio de la temporada festiva porque "va a ser el encendido navideño más bonito y más espectacular" celebrado en la capital. Sobre la participación de López, el regidor destacó que es un artista que le gusta y cuya actuación "va a merecer" la pena.
Un 'videomapping' para abrir la Navidad en Madrid
El Ayuntamiento de Madrid, en colaboración con Endesa, convertirá la fachada del Palacio de Cibeles en un “lienzo vivo” a través de un videomapping que marcará el comienzo del acto. La producción, titulada La energía de la Navidad, gira en torno a la luz que nace en los hogares madrileños durante estas fechas y se expande por toda la ciudad.
El espectáculo plantea un cuento contemporáneo en el que Madrid, descrita como cosmopolita, abierta y familiar, se convierte en el eje central de la narración. La pieza ha sido desarrollada por un equipo de 25 profesionales, con más de 300 años de experiencia acumulada, y un dispositivo técnico compuesto por más de 150 personas.
Más de 13 millones de bombillas iluminarán la capital
El encendido navideño pondrá en marcha más de 13 millones de bombillas instaladas en calles, plazas y zonas emblemáticas de Madrid, un despliegue que se ha convertido en uno de los principales atractivos turísticos de la ciudad durante estas fechas.
