Música y humor: el director de orquesta Sergio Feferovich actúa en Madrid con un concierto solidario

Madrid vuelve a situarse como epicentro cultural con la llegada de La música de las ideas, el espectáculo del director de orquesta y pianista argentino Sergio Feferovich que, de la mano de Fundación Anesvad, desembarca en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes el próximo 28 de noviembre. Una cita que no solo promete música, sino una experiencia emocional y solidaria que busca demostrar, con hechos, palabras y partituras, que la música puede ser un motor de cambio.

Sergio Feferovich, director de orquesta y pianista argentino. / Cedida

El proyecto llega a la capital en un momento especialmente simbólico para Fundación Anesvad, que utiliza estas actuaciones para visibilizar su labor en la lucha contra las Enfermedades Tropicales Desatendidas (ETD). Feferovich, doctor en Música por Johns Hopkins University, se convierte así en altavoz artístico de una causa que va más allá del escenario. "La música puede ayudar a cambiar el mundo", afirma el artista, y este ciclo de conciertos quiere materializar esa declaración en forma de impacto real.

Una experiencia que une emoción, humor y conciencia

El espectáculo, que desde su estreno ha logrado más de 6.500 entradas vendidas en solo ocho meses, regresa a España con una versión ampliada respecto a la que el público pudo ver en 2019. Más música, más interacción y nuevas sorpresas en un formato a medio camino entre concierto, conferencia didáctica y show de humor.

Feferovich combina su carisma con una narración accesible y cercana que invita a reflexionar sobre cómo los estados de ánimo influyen en la creación de ideas. La música, en su propuesta, se convierte en un vehículo para explorar la imaginación, la sensibilidad y el aprendizaje. La audiencia no es espectadora pasiva: participa, responde, se ríe y, sobre todo, escucha sin prejuicios.

El repertorio es otro de los secretos del espectáculo. No se anuncia previamente para preservar el efecto sorpresa. Puede incluir desde Bach y Mozart hasta Piazzolla, Gershwin o The Beatles. Y, como adelanta el propio artista, la edición madrileña traerá algún guiño inesperado.

Cuando el humor también es música

El humor es una pieza clave del lenguaje Feferovich. Él mismo reivindica la influencia de Les Luthiers, el célebre conjunto argentino al que admira y del que hereda esa mezcla de ingenio, música y frescura capaz de desmontar cualquier rigidez. "En el humor y la música lo racional deja de funcionar", explica. "Ambos te vuelven vulnerable. La risa ablanda, transforma. Combinados, son un cóctel maravilloso".

En Madrid, ese enfoque se potencia al desarrollarse en un espacio como el Círculo de Bellas Artes, donde el diálogo entre disciplinas es parte de su esencia y donde esta propuesta encuentra un escenario natural.

Una alianza que nace de la solidaridad

La relación entre Feferovich y Fundación Anesvad surgió en los Países Bajos, en un encuentro del International Fundraising Congress, y fue inmediata. Desde entonces, ambos han consolidado una colaboración que combina arte y compromiso. "No hablamos solo de avances en medicina, sino de avances de humanidad", afirma el artista. La fila cero disponible para quienes no puedan asistir permite ampliar la participación solidaria más allá del aforo.