El Prado recupera un Murillo histórico robado en 1897 y expuesto en Francia

El Museo Nacional del Prado ha anunciado este martes que exhibirá próximamente un boceto original de Murillo robado en 1897 de sus salas y dado por desaparecido durante más de un siglo. La obra, un estudio preparatorio para Santa Ana dando una lección a la Virgen, llevaba décadas expuesta en el Museo de Pau (Francia), donde fue identificada en 2024 durante una misión de inventario coordinada por el Museo del Louvre.

La pieza llega a Madrid como cesión temporal por diez años, a la espera de que el Gobierno francés apruebe una nueva normativa que regule la restitución de obras con problemas de procedencia. El traslado y los trámites de préstamo se han gestionado en coordinación con el Ministerio de Cultura.

Un Murillo robado que la prensa española ya situaba en Pau desde 1906

El boceto —procedente de la colección de Isabel de Farnesio— fue sustraído a finales del siglo XIX y su paradero en Francia había sido mencionado repetidamente en diarios españoles del siglo XX. En 1906, varias cabeceras apuntaban que "un boceto de Murillo recientemente desaparecido pudiera encontrarse en un museo francés".

La referencia más explícita apareció en El Imparcial, el 20 de febrero de 1909, al afirmar que la obra "está expuesta al público en el Museo Municipal de Pau". Ya en 1936, el diario Ahora volvió a abordar el caso, mencionando incluso negociaciones con el museo francés para su restitución.

'Santa Ana dando una lección a la Virgen', una obra de Murillo / MUSEO DEL PRADO

El hallazgo se produjo durante la campaña de inventario de 2024 —obligatoria cada diez años en los museos franceses— cuando un técnico del Louvre detectó que el cuadro podía corresponder a Bartolomé Esteban Murillo. La sospecha fue confirmada por el catedrático de Historia del Arte de la UCM, Benito Navarrete, contactado por la especialista en pintura española del Louvre, Charlotte Chastel-Rousseau.

La posterior revisión de documentación en el Archivo Histórico Nacional y en el Archivo General de la Administración, centrada en archivos consulares de París y Pau (1897–1917), no ha aportado registros oficiales del robo.

Se expondrá en un recorrido dedicado a Isabel de Farnesio

El boceto se incorporará al itinerario que el Museo del Prado dedicará a Isabel de Farnesio a partir del 1 de diciembre, dentro del programa El Prado en femenino. Será la primera vez en 125 años que esta obra pueda contemplarse nuevamente en Madrid.