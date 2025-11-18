Las Meninas vuelven a tomar las calles de Madrid: estos son los rincones donde puedes encontrarlas

Las Meninas de Diego Velázquez vuelven a ser protagonistas en Madrid. La octava edición de la Menina Madrid Gallery ya ha dado el pistoletazo de salida, convirtiendo una vez más el centro de la capital en una exposición artística al aire libre. Del 15 de noviembre al 15 de diciembre, la iniciativa permitirá disfrutar de 34 meninas a tamaño real, que llenarán las calles de arte y cultura. De 1,80 metros de altura, las figuras están diseñadas por artistas, influencers y otras personalidades conocidas.

Este año, Gloria Estefan, Los del Río o Paula Echevarría son algunos de los diseñadores de la colección que trata de reinterpretar este personaje velazqueño. Las coloridas versiones de las damas de honor de la infanta Margarita, presentes en el famoso cuadro del pintor sevillano, fueron impulsadas hace casi ya una década por el artista Antonio Azzato, con el apoyo del Ayuntamiento de Madrid y de la Asociación Nacional del Comercio Textil, Complementos y Piel (Acotex).

El deporte o la IA, protagonistas de la edición

Este año, el deporte tiene un papel destacado, con referencias especiales a los grandes eventos internacionales que acoge Madrid, como es el caso del reciente primer partido oficial de la liga de fútbol americano (NFL), disputado en el Santiago Bernabéu este pasado fin de semana. Los equipos de fútbol americano Miami Dolphins y Washington Commanders, World Football Summit o la propia NFL han plasmado sus mensajes en la icónica figura de Velázquez. Meninas Madrid Gallery 2025 también podrá el foco enen la inteligencia artificial (IA) a través de la Menina Alexa, que trata la innovación a través de la IA y ofrece novedades diarias a través de los dispositivos sobre la exposición, además de relatar curiosidades y misterios en torno a estas figuras.

Como en años anteriores, al acabar la exposición, las Meninas serán subastadas, algunas de forma presencial y otras en línea, salvo en los casos en que se concrete la adjudicación directa al patrocinador de la Menina, o bien se done a alguna institución. El 80% de lo recaudado será donado a las fundaciones y asociaciones de carácter benéfico seleccionadas por la organización.

A continuación, os dejamos el mapa de la situación de cada una de las figuras, para que no os perdáis ninguna de estas 34 meninas.