Malabarismos, acrobacias y espejismos para adultos: las seis obras que dejarán sin aliento al festival de circo de Madrid

Un año después de que Riesgo, el festival de circo de la Comunidad de Madrid, acercara al público el color, la ilusión y el impacto en torno a esta disciplina, en esta segunda edición ha profundizado en corrientes buscan poner al espectador contra las cuerdas. Quiere dejarles huella y, para ello, reunirá a seis de las compañías más disruptivas del mundo en los Teatros del Canal: del 12 de febrero al 1 de marzo, se valdrán de acrobacias, malabarismos y espejismos de alto vuelo para conquistar al público más adulto.

Los espectáculos, procedentes de España, Bélgica, Francia, Suiza y Canadá, ofrecerán reflexión, emoción y asombro. Bascularán, tal y como ha señalado Eva Luna, directora de Riesgo, durante la presentación de la programación, "de la sencillez más cruda a la explotación de la adrenalina como bandera adherida al riesgo. Todos tienen algo en común: el deseo de contar y hacer sentir desde el cuerpo, el movimiento y la imagen, sin renunciar a la complejidad intelectual".

'Bürstner's Club', de DelsAltres. / CEDIDA

La cita arrancará el 12 y 13 de febrero con Play Dead (Hacerse el muerto), la propuesta de artes vivas que protagonizarán los canadienses People Watching. Se trata del espectáculo debut de un grupo creado en plena pandemia mundial por seis artistas, que se habían conocido en la escuela de circo de Montreal. Y algo de aquel mundo que de repente se tornó irreal lo trasladan a la escena. Con una fuerte conciencia colectiva, sus creadores llevan a cabo un experimento onírico donde las disciplinas de cada artista (malabarismo, acrobacias, trapecio) se combinan, entrelazan y fusionan en un escenario que semeja una sala de estar.

El 14 y 15 de febrero, el festival se trasladará al mundo absurdo de Der Lauf (La carrera), de la compañía belga Les Vélocimanes Associés. Estrenado en 2018 en coproducción con el Cirque du Bout du Monde, su atmósfera hace pensar en las películas de David Lynch, con sus personajes estrambóticos y situaciones extrañas. A ciegas, con la participación de los espectadores, ejecutan sus números de malabarismo: hacen girar, por ejemplo, platillos situados en lo alto de varillas, se retan a un duelo enfundados en guantes de boxeo o lanzan bolas contra el otro para intentar derribar un objeto que este lleva sobre su cabeza.

'PANDAX', de Cirque La Compagnie. / CEDIDA

La atmósfera lynchiana se prolongará el 19 y 20 de febrero con Bürstner's Club, la aportación española. Es el primer proyecto de gran formato de DelsAltres, fundada por Eleonora Gronchi y Pablo Meneu, dos artistas que han realizado la mayor parte de su carrera profesional en el extranjero. Los números de circo de alto virtuosismo se entrelazan con escenas cotidianas, en las que los personajes viven el miedo a la soledad, la angustia ante el vacío, la complejidad de sus relaciones de pareja. Siete personajes ejecutan números de circo. Pero no solo de circo, también bailan, cantan, actúan. La obra fue reconocida como mejor espectáculo circense de los Premios de las Artes Escénicas Valencianas de 2022.

PANDAX tomará el testigo el 21 y 22 de febrero: se trata de un espectáculo de carpa adaptado a sala en formato circular que si fuera una película sería una road movie. La historia se le ocurrió a la compañía franco-suiza Cirque la Compagnie, fundada en 2014 mientras sus miembros cursaban los últimos años de estudios en la Escuela Nacional de Circo de Montreal. En un Fiat Panda viajan cinco hermanos de regreso del funeral de su padre, que ha sido incinerado. A los cinco les une el padre, claro, pero no la madre. No todos son de la misma madre. Con ellos llevan la urna que conserva las cenizas de su progenitor. Y de repente ocurre un accidente. Brota entonces un momento de locura circense. Entre peleas y reconciliaciones, los cinco hermanos se lanzan a una secuencia de acrobacias con báscula, palo chino, lanzamiento de cuchillos, escaleras autoportantes y escalera de tijera para homenajear al circo antiguo con los códigos del circo actual.

Humor filosófico

Una intensa amistad une a Dimitri Lemaire, Charly Sanchez y Louison Lelarge, tres de los fundadores de la compañía francesa Takakrôar. La complicidad, el perfecto engranaje dramático, filosófico y el humor que derrochan en Si c'est sûr c'est pas peut-être (Si es seguro, no hay duda) es una decantación de su inventiva musical, teatral y circense, que presentan el 26 y 27 de febrero.Sus personajes comparecen en escena dentro de una yurta, hablan, proponen hacer un espectáculo de acrobacias. Empiezan a rasguear una guitarra a seis manos. Y, en medio de la especie de locura que montan, suben a la rama de un árbol a tomar té. Se hacen preguntas una y otra vez, mientras están haciendo un espectáculo de acrobacias.

'Def Lauf', de Les Vélocimanes Associés. / FACEBOOK

La idea de la creación en común recorre Le complexe de l'autruche (El complejo del avestruz), de Collectif d'équilibristes, que cerrará la segunda edición de Riesgo el 28 de febrero y el 1 de marzo. Fundada en Francia en 2010 a partir de las relaciones de amistad y complicidad de varios artistas de circo contemporáneo, la compañía gala ha hecho de la verticalidad, el equilibrio sobre manos, su terreno de juego y creación, un acto coral, coreográfico y casi filosófico. Y este espectáculo es su máxima expresión. Sus nueve artistas le dan la vuelta al dicho con humor, de modo que en lugar de rehuir el mundo lo miran de frente, pero desde una posición invertida. Así, caminan, se mueven, se apoyan unos a otros sobre las manos en un equilibrio perfecto, coreográfico de cuerpos en tensión que oscilan entre el riesgo y la calma, entre el control y el temblor.