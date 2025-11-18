Madrid sacará a concurso en 2026 la mitad de las 40 residencias anunciadas en régimen de colaboración público privada

El Plan 40/40, la gran apuesta del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso en materia de residencias de mayores, sigue adelante pese a las críticas de la oposición y el rechazo de algunos ayuntamientos socialistas a ceder parcelas. La estrategia pasa por la construcción de 40 residencias con 40 centros de día aparejados en régimen de colaboración público privada. De titularidad autonómica, las residencias previstas serán construidas y gestionadas por el sector privado, motivo por el que desde la izquierda se ha planteado la crítica.

El Ejecutivo regional, no obstante, avanza en la ejecución de este proyecto. La primera de esas residencias y centro de día, en el barrio madrileño de Las Rosas, saldrá a licitación en las próximas semanas y se espera que las obras comiencen en 2026. Además, desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales se avanza que hasta la mitad de las 40 previstas, habrán salido a concurso para finales del año próximo. En el término de Madrid ya se han tramitado 13 parcelas más, a las que se suman otras en los municipios de Alcobendas, Leganés, Móstoles, Rivas Vaciamadrid, San Sebastián de los Reyes, y Torrejón de Ardoz.

"Unos 89 municipios se han interesado por el proyecto y nos han ofrecido 123 parcelas que los técnicos de la Dirección General del Mayor ya han ido a visitar", ha señalado la consejera del ramo, Ana Dávila. No todas ellas han resultado viables, ha abundado, antes de criticar la decisión de alcaldes socialistas de municipios grandes como Alcorcón, Getafe, Parla o Fuenlabrada de no ceder terrenos. "Municipios que tienen mucha lista de espera y que sería muy interesante que nos dieran una parcela para poder construir alguna de las 40 residencias allí", ha indicado. "Ya sabemos que la instrucción vino de arriba y todos los alcaldes la acataron".

Desde la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales ya se había avanzado que las residencias tendrán un máximo de 150 plazas, con al menos la mitad de las habitaciones individuales y organizadas en unidades de convivencia de un máximo de 25 personas. Ahora Dávila ha adelantado que a la hora de la adjudicación en los pliegos de licitación se privilegiarán las propuestas que instalen equipos de exploración médica para telemedicina, de rehabilitación cognitiva y habitaciones con oxígeno.

De esta forma se valorará que incorporen equipamiento como cámaras de exploración general, electrocardiógrafos, tensiómetros, pulsioxímetros, otoscopios, dermatoscopios y estetoscopios. Asimismo, tendrán preferencia aquellos proyectos que contemplen habitaciones con instalación de vacío y de oxígeno, así como con sistemas de grúas de techo, y las que incluyan sistemas interactivos móviles de rehabilitación cognitiva y de estimulación sensorial y sistemas para la identificación y gestión de la ropa personal de los usuarios con el empleo de tecnología.

También se considerará a la hora de la adjudicación el porcentaje de trabajadores fijos con discapacidad en la plantilla y si está por encima del que fija la ley. "Este modelo también genera oportunidades", ha enfatizado Dávila.