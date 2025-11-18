Madrid refuerza su Plan de Nevadas con 227 quitanieves, 2,3 millones de litros de salmuera y 735 agentes de tráfico

Con las primeras heladas de la temporada a la vuelta de la esquina, la Delegación del Gobierno en Madrid ha "hecho los deberes" y "todo está ya preparado para afrontar el invierno" en la red de carreteras de la Comunidad de Madrid. Así lo ha expresado este martes el titular de la institución, Francisco Martín, durante la presentación del Plan de actuaciones ante nevadas de este año, que contará con hasta 227 máquinas quitanieves, 2,3 millones de litros de salmuera esparcidos y 735 agentes de Tráfico dedicados.

Un despliegue sin precedentes que incluye también 107 equipos distribuidores de salmuera, más de 2.000 toneladas de sal, casi 30.000 plazas de aparcamiento para camiones en áreas de estacionamiento - listas para activarse en caso de restricciones a vehículos pesados- y 101 puntos de control para establecer cortes o limitaciones a la circulación cuando sea necesario. En el apartado humano, habrá 735 agentes especialmente dedicados al Plan de Nevadas, con vehículos acondicionados para intervenir en situaciones de nieve intensa o placas de hielo.

En caso de que la situación lo requiera, el operativo se completará con el apoyo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y con el refuerzo de la Unidad Militar de Emergencias (UME), llamada a intervenir cuando los servicios ordinarios se vean desbordados por una situación extrema. El objetivo, ha recalcado Martín, es "garantizar la vialidad y la seguridad" en los casi 900 kilómetros de carreteras durante episodios de nevadas y otros fenómenos meteorológicos, reduciendo al mínimo las restricciones al tráfico y asegurando la atención a las personas afectadas.

El delegado ha querido agradecer el esfuerzo realizado por todos los implicados, así como la coordinación entre todas las administraciones bajo un protocolo común que garantiza “una respuesta homogénea y sin fisuras”. Se trata de “un ejemplo de colaboración y de cooperación institucional real”, ha destacado Martín, según quien la inversión sostenida en sistemas, maquinaria y tecnología “demuestra un compromiso estable con la seguridad y la movilidad de todos los madrileños y madrileñas”.

Cotas altas y accesos a la capital

El protocolo fija como puntos especialmente sensibles las cotas superiores a los 1.000 metros de altitud, entre las que se encuentran el puerto de Somosierra en la A-1, entre los kilómetros 84 y 96 y a 1.444 metros de altitud, y el puerto de Guadarrama–Alto del León en la N-VI, entre los kilómetros 52 y 57, situado a 1.511 metros.También se consideran tramos conflictivos los comprendidos entre el kilómetro 57 y el límite con la provincia de Segovia en la A-1 y entre el kilómetro 42 y el límite con Segovia en la A-6.

Además, se prestará una atención especial a la vialidad de los accesos a la capital, incluidos los anillos de circunvalación, las radiales de entrada y salida de Madrid y las conexiones con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, las estaciones ferroviarias y otras infraestructuras estratégicas de transporte.

Tres fases operativas

El Plan se articula en tres fases operativas: Alerta, Preemergencia y Emergencia, íntimamente ligadas a los niveles de riesgo emitidos por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) a través del sistema METEOALERTA, que proporciona información actualizada con hasta 60 horas de antelación. La fase de Alerta se activa cuando Aemet emite avisos por nevadas de nivel rojo o naranja para un ámbito territorial concreto, o un aviso amarillo por nevadas en el Área Metropolitana-Henares, lo que supone la puesta en marcha inmediata del Centro de Coordinación Operativa.

Por su parte, la fase de Preemergencia se declara cuando ya está nevando y se prevén nevadas fuertes, momento en el que se decide el despliegue de quitanieves y esparcidoras de sal, así como posibles cortes al tráfico de camiones y autobuses y la imposición del uso obligatorio de cadenas; mientras que la fase de Emergencia se alcanza cuando la nieve acumulada, el hielo o la presencia de vehículos atravesados provocan el corte de la calzada y es necesario atender a personas bloqueadas que no pueden continuar viaje por sus propios medios.