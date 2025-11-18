Madrid incorpora a su patrimonio artístico dos obras de Muelle: "Fue el primero en elevar el arte urbano a la categoría de Cultura con mayúsculas"

Nacido en Madrid en 1965, Juan Carlos Argüello, más conocido como Muelle, es considerado el primer escritor de graffiti español y uno de los grandes iconos de la Movida Madrileña. Fue a comienzos de los años 80 cuando su característica rúbrica comenzó a aparecer en las calles y estaciones del Metro de Madrid, convirtiéndose en un símbolo de modernidad y transgresión en plena efervescencia cultural de la capital.

Su trayectoria está estrechamente ligada al crecimiento y expansión de Madrid. Comenzó a pintar en su barrio natal, Campamento, y su rúbrica, caracterizada por una flecha, se extendió por toda la ciudad. Con influencias del graffiti neoyorquino, Muelle transformó el arte urbano en España, convirtiéndolo en una forma de expresión alternativa, disruptiva y profundamente vinculada a la identidad madrileña.

La marca registrada que revolucionó el arte urbano

Muelle destacó también por la visión de su firma como marca registrada: en 1985, Juan Carlos registró oficialmente Muelle®, convirtiéndola en una de las primeras marcas dentro del arte urbano en España. A lo largo de los años, su diseño evolucionó, así como los lugares en los que lo plasmaba, seleccionando espacios de visibilidad estratégica que no alteraran el paisaje urbano ni generaran gastos innecesarios. De este modo, sentó las bases del graffiti responsable en Madrid.

Graffiti de Muelle / Instagram | @muelle_cuenta_oficial

Paralelamente a su actividad en la calle, Muelle realizó encargos para instituciones, empresas y particulares, y construyó una importante colección privada de obras que han sido expuestas en museos, salas de arte y fundaciones. Su vida acabó en 1995 a causa de un cáncer, pero su legado continúa vivo y el reconocimiento a Muelle ha sido constante: una plaza en Madrid lleva su nombre, se ha restaurado su emblemática firma en la calle Montera y se anunció que sus obras se expondrán en la estación de Metro de Campamento, vinculada a sus primeros trabajos.

El patrimonio artístico de Madrid incorpora obras de Muelle

La Comunidad de Madrid ha adquirido dos obras originales de Juan Carlos Argüello, Muelle, que pasarán a formar parte de su patrimonio artístico y cultural. La compra, realizada al hermano del artista, Fernando Argüello, incluye dos firmas sobre papel: una en tintas gráficas azul, roja y ocre, y otra en tinta gráfica blanca sobre charol fucsia.

"Con estas adquisiciones, el patrimonio cultural de Madrid se enriquece con el trabajo de Muelle, el primer artista que elevó el graffiti a la categoría de arte y que forma parte del legado artístico de la ciudad", ha declarado este martes el consejero de Cultura, Turismo y Deporte, Mariano de Paco Serrano, durante la presentación en el Archivo Regional.

Esta incorporación se suma a otras iniciativas de conservación de la obra de Muelle, como la protección de una firma descubierta durante las obras en la Cava Alta, junto con las ya preservadas en la calle Montera y en la antigua cárcel de Yeserías.