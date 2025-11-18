Madrid, elegida una de las cinco mejores ciudades del mundo

Madrid ha sido reconocida como una de las cinco ciudades más destacadas del planeta del informe World's Best Cities 2026, elaborado por la consultora internacional Resonance junto a la firma de investigación de mercado Ipsos. El estudio, que analiza la percepción global de las grandes urbes a partir de una encuesta realizada a 21.000 personas en 30 países, sitúa a la capital española en el quinto puesto, dos escalones por encima del año pasado. Solo Londres, Nueva York, París y Tokio aparecen por delante, mientras que Madrid supera a ciudades como Singapur, Roma, Dubái, Berlín o Barcelona.

Resonance atribuye este avance de posiciones al proceso de transformación urbana que está viviendo Madrid y a su creciente capacidad para atraer inversión, talento internacional y visitantes. En palabras de la concejala delegada de Turismo, Almudena Maíllo, este resultado "reconoce la visión de futuro de la ciudad y la consolidación de un modelo turístico basado en la calidad", factores que, según sostiene, están posicionando a Madrid "en el mapa global de las ciudades que marcan tendencia".

Entre los aspectos más destacados del informe figuran la apuesta de sostenibilidad y renaturalización, con proyectos como el Bosque Metropolitano -concebido como el mayor cinturón forestal de Europa, con más de 450.000 nuevos árboles y un recorrido verde de 75 kilómetros-, la recuperación del parque de Santander o la ampliación del sistema de bicicletas públicas. También se destaca el impulso a la movilidad eléctrica, con una de las flotas de autobuses cero emisiones más amplias del continente.

El impacto de Madrid Nuevo Norte

El informe dedica un apartado relevante a Madrid Nuevo Norte, el mayor proyecto de regeneración urbana en Europa, que transformará más de 500 acres de antiguos terrenos ferroviarios en un distrito con 10.500 viviendas, un amplísimo espacio de oficinas y una renovada estación de Chamartín convertida en nodo clave del transporte europeo. Para Resonance, esta iniciativa refuerza el atractivo de la ciudad para empresas tecnológicas y financieras, además de mejorar sus indicadores de formación y atracción de talento.

La vitalidad cultural es otro de los puntos fuertes que subraya el informe. Madrid mantiene una oferta en constante expansión, desde la Galería de las Colecciones Reales hasta nuevos espacios de barrio como Cines Embajadores, pasando por la programación de Matadero Madrid y CaixaForum o la consolidación del emergente polo cultural de Carabanchel.

La hotelería -con aperturas en ejes como Gran Vía o Chamberí- y la conectividad aérea también son claves en la posición alcanzada. La próxima ampliación del Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas elevará su capacidad hasta los 90 millones de pasajeros al año y reforzará el papel de la ciudad como hub aeroportuario del sur del continente.