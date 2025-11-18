VIOGÉN
Madrid denuncia "fallos permanentes" en las pulseras antimaltrato que generan inseguridad: "Hay una mujer que ha reportado más de 50 fallos"
La consejera de Sanidad subraya errores de VioGén y valora que si algún ayuntamiento no se ha incorporado al programa es "porque no confía en él"
La consejera de Familia, Juventud y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid, Ana Dávila, ha denunciado este martes la existencia de "fallos permanentes" en las pulseras antimaltrato y ha alertado de la "inseguridad absoluta" que sufren las mujeres que dependen de estos dispositivos de control.
Durante su intervención en los Desayunos Madrid de Europa Press, Dávila ha subrayado que las víctimas continúan notificando errores que afectan directamente a su sensación de protección. "Las mujeres siguen reportando fallos permanentes y, además, algo que nos parece muy grave, la inseguridad, la ansiedad con la que conviven porque, por ejemplo, uno de los fallos es que cuando se acaba la batería el sonido que emite el dispositivo es el mismo que si se acerca tu maltratador. Imaginaos la sensación que nos trasladan las propias víctimas", ha señalado.
La consejera ha reprochado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, se refiera solo a "fallos técnicos prácticamente puntuales" y no a "la realidad" que, según afirma, están trasladando comunidades y víctimas. "Hay una mujer que ha reportado más de 50 fallos en su dispositivo, están avisando los jueces, los fiscales…", ha advertido.
Dávila ha explicado que algunas usuarias aseguran que estos dispositivos les generan "ansiedad y angustia" porque llevarlos "es un infierno". Ha recordado, además, que la competencia sobre el sistema depende del Gobierno central, mientras que la Comunidad de Madrid ofrece recursos de atención residencial y centros diurnos con apoyo psicológico, jurídico y social. "Pueden contar con la total seguridad de que en esos centros están protegidas, si bien ellas tienen que desarrollar su vida y tienen que mantener su independencia, tienen que ir a trabajar y en este caso es en el que las pulseras antimaltrato están fallando porque les suenan, por ejemplo, en medio de sus puestos de trabajo", ha indicado.
Reclama mejoras en el sistema VioGén
La consejera también ha advertido sobre fallos "muy graves" en el sistema de seguimiento VioGén, cuya eficacia considera imprescindible. Ha insistido en que el programa "tiene que funcionar adecuadamente" y ha vinculado la falta de adhesión de algunos ayuntamientos a la ausencia de confianza en el sistema.
En esta línea, ha pedido al delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, que priorice la mejora de la coordinación institucional. "Lo que tiene que hacer el delegado del Gobierno es ponerse a trabajar en materia de seguridad y en sus competencias y en favorecer esa coordinación efectiva entre las administraciones", ha reclamado.
Sin embargo, ha acusado a Martín de estar "casi siempre en otras cosas" en lugar de centrarse en garantizar que VioGén funcione correctamente y que los ayuntamientos madrileños "tengan la confianza en que ese proyecto funciona y que protege realmente a las mujeres".
