"La vida sin ti es lo que te pierdes mientras miras el móvil": Madrid lanza una campaña para prevenir la adicción tecnológica

El plano se va abriendo, la luz se enfría y la adolescente que se lavaba los dientes o estudiaba sin dejar de estar pendiente de su teléfono móvil aparece, sin dejar de ver el dispositivo, en lo que parece la celda de una prisión. "La vida sin ti es lo que te pierdes mientras miras el móvil", se escucha decir a una voz en off. Es el vídeo de la campaña para prevenir la adicción tecnológica presentada hoy por la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales. "El mensaje, desde luego, es claro: vivir pegado al teléfono móvil es dejar que la vida transcurra sin ti, es vivir encerrado en una prisión, dejas de sentir, de disfrutar, de compartir, de reír", ha señalado la consejera Ana Dávila.

Relacionada con la preocupación por las adicciones puesta de manifiesto con la puesta en marcha del Plan Regional contra las Drogas, la decisión de lanzar la campaña parte de la constatación de un problema. "Es algo necesario en lo que tenemos puesto el foco, porque es difícil encontrar a un adolescente sin móvil, al que dedican de media más de cinco horas diarias", ha informado Dávila.

Los anuncios se dirigen a adolescentes y jóvenes de entre 16 y 25 años, si bien se busca que sirvan para hacer reflexionar también a los padres y a los preadolescentes. Con un presupuesto de 415.000 euros, se podrán ver y escuchar en medios de comunicación, redes sociales y espacios de ocio universitario. Además, sus materiales se distribuirán en más de 2.000 centros educativos de toda la región.

Esta campaña llega cuando todavía está reciente la polémica por otra acción de la Consejería de Familia, Juventud y Asuntos Sociales para concienciar a los jóvenes de los riesgos de la pornografía digital en las redes sociales bajo el lema "¿Te desnudarías delante de ellos?" junto a la fotografía de cinco varones adultos. El anuncio ha sido criticado, entre otros, por la exministra de Igualdad, Irene Montero, o el delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín. Según Montero, esos anuncios "promueven la cultura de la violación y el terror sexual" y sitúan en las mujeres la responsabilidad de las agresiones sexuales que sufren.

En la presentación hoy de la campaña sobre adicciones tecnológicas, Dávila se ha referido al asunto. "Para nosotros es un orgullo que Irene Montero o el delegado del Gobierno en Madrid la critiquen", ha enfatizado. "Mientras las críticas vengan de quienes sueltan violadores u ocultan los abusos que se producen en sus propios partidos, callan ante tanta prostitución que les rodea o desprotegen a las mujeres con pulseras antimaltrato de saldo, es que vamos por el buen camino". No solo no se va a retirar, ha anunciado, sino que, de la mano de la Consejería de Educación, se va a distribuir en 2.000 centros educativos, como la presentada hoy.

Los anuncios de "La vida sin ti" darán continuidad a la actividad del Servicio de Atención en Adicciones Tecnológicas, puesto en marcha en 2024 y que ha atendido desde entonces a más de 43.000 personas en cinco centros en Madrid, Alcalá de Henares, Torrelodones, Móstoles y Pozuelo de Alarcón. Según traslada la Comunidad de Madrid, con especialistas en identidad digital, redes sociales, videojuegos, convivencia digital, privacidad en internet y uso de móviles, ofrece intervenciones de sensibilización y formación para jóvenes, familias y profesionales interesados. Las terapias, que suelen tener una duración de entre tres y seis meses, cuentan con una tasa de éxito superior al 80%, aseguran en la consejería.