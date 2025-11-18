Madrid acoge un seis manos de mar, setas y caza de Cascada Marbella y Mandarin Oriental Ritz

Los fogones del restaurante Cascada Marbella, ubicado en un enclave natural en la localidad malagueña y liderado por los hermanos Jacques y Mathieu Lagarde, se trasladan a la capital en un viaje donde su cocina será la protagonista en una cena exclusiva a seis manos junto al chef Thomas Stork, chef ejecutivo de Mandarin Oriental Ritz, Madrid, uno de los hoteles gastronómicos más emblemáticos del país. La experiencia tendrá lugar el próximo miércoles 26 de noviembre en Palm Court, bajo la icónica cúpula de cristal que sirve como epicentro culinario del hotel.

Palm Court en Mandarin Oriental Ritz Madrid. / Cedida

La propuesta consistirá en un menú de ocho pases con maridaje diseñado ad hoc, inspirado en el mar, las setas y la caza. El precio será de 120 euros por persona y un añadido en armonía de vinos por 80 euros. Cada equipo presentará cuatro elaboraciones, en un ejercicio de cocina compartida donde la técnica y el respeto por la temporalidad del producto marcarán el ritmo del servicio.

Imagen del menú armonía: Cascada Marbella desembarca en el Mandarin Oriental Ritz con un exclusivo seis manos. / Cedida

La experiencia arrancará con "Agradezco" Brut, Edición Especial Mandarin Oriental Ritz, Madrid, D.O. Cava, como bienvenida líquida. A partir de ahí, Cascada Marbella abrirá el menú con un puré de remolacha ahumada al romero, baby remolachas cocinadas lentamente, praliné de avellana y encurtidos, mientras que Palm Court responderá con una bisque blanca de bogavante, perfumada con la sutileza de la tremella y acompañada de un tartar de gamba sobre lingote crujiente de pan de cristal. Ambos pases se armonizarán con Cloudy Bay Sauvignon Blanc Marlborough 2021 (Nueva Zelanda).

El diálogo continuará con un rodaballo pochado con vainilla de Tahití "Grand Cru Bora Bora", cebollitas glaseadas y macadamias, seguido por las cebollas caramelizadas de Cascada con espuma de Boffard, crutones de masa madre, jugo de cebolla y tomillo silvestre, rematadas con láminas de trufa. Estos pases se acompañarán de Miraval Rosé, A.O.C. Côtes de Provence, a base de cinsault, garnacha y syrah.

Desde su enclave natural en Marbella, Cascada se ha consolidado como uno de los proyectos más singulares en la escena española gracias a una cocina conectada con el territorio, de fuerte carácter artesano y centrada en productos locales, ecológicos y de temporada.

El encuentro en Palm Court, bajo la dirección gastronómica de Quique Dacosta, supone un nuevo impulso en la proyección nacional de Cascada Marbella y reafirma su apuesta por experiencias que combinan identidad propia, producto y alta cocina sin artificios.