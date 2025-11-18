OCIO EN LA CAPITAL
Así es el bingo más gamberro de Madrid donde cada cóctel viene con cartón
El nuevo bingo de los jueves en Pensión Mimosas llega con fuerza cada jueves en dos pases
La aventura comienza con tres pasos. Hacer el check-in, pedir un cóctel (con o sin alcohol) y recoger el cartón de la suerte (o no). Y así, Madrid suma un nuevo plan irresistible y viene, cómo no, del local más desvergonzado del centro: Pensión Mimosas, la coctelería inmersiva que juega a ser pensión decadente por fuera y universo futurista por dentro. Ahora estrena su novedad más esperada: el bingo de los jueves, un show que mezcla humor, coctelería futurista y espectáculo en directo.
Los jueves a las 22:00 y 23:00 horas, cada cóctel se convierte en un boleto. Sin silencios, sin formalidades y sin caras largas. Dirigido por La Patrona, la anfitriona que recibe en la recepción con descaro y carisma, el juego se transforma en un ritual festivo lleno de improvisación, números que desencadenan sorpresas y un público entregado desde el primer minuto.
Tras pedir "una habitación" en recepción, el ascensor abre paso al lounge, un escenario futurista diseñado por la artista Pilar Zeta, donde las formas líquidas, los neones y el servicio performativo sientan las bases de un bingo que hace honor a la estética del lugar. Cócteles como el Golden Cadillac o el popular Blue Milk acompañan la partida, mientras que en el Spa —la sauna reconvertida en club del sótano— los tragos salen en grifo para que nadie pierda el ritmo. Mango Slay, Milky Passion, Nuevayol, Happy End y Red Zen se suman al juego.
Arte en un trago
La experiencia se completa con el universo que rodea al local. En su reservado ya estuvo Dua Lipa al poco de inaugurarse, y justo encima vive Oona Chaplin, actriz de Juego de Tronos, The Hour y Taboo, que aporta un toque aún más cinematográfico al edificio de C. del Marqués Viudo de Pontejos, 9. Allí se esconde esta coctelería de dos plantas bajo fachada de pensión, muy cerca de la Puerta del Sol, donde las reservas se camuflan como check-ins y el espectáculo empieza desde el timbre.
El interiorismo combina lo kitsch y lo sofisticado: recepción decadente, lounge galáctico y un Spa diseñado por Enric Rebordosa donde una gran concha retroiluminada se ha convertido en emblema del lugar. "Podría decirse que es el photocall del lugar", explica a este medio el director y host del local, Alessio Beltrami. La música también marca el pulso de la semana con sesiones de techno house, tardeos, fiestas temáticas y su popular Disco Olé, pero ahora los jueves se coronan con el bingo más salvaje del barrio.
Detrás de la barra
El equipo detrás del proyecto, Marc Álvarez, Alessio Beltrami, Enric Rebordosa, Pau Ritter y Juan "Juanillo" Falcón, combina técnica, creatividad e imaginación para convertir cada noche en un relato. Beltrami lidera una hospitalidad que mezcla elegancia, humor y precisión, apoyado por Andrés Kisic y Patricia Lozano en la dirección de barra y producción.
El nuevo bingo de los jueves en Pensión Mimosas es ya uno de los planes más buscados de Madrid: divertido, original, fotogénico, social y perfecto para empezar el fin de semana antes que nadie.
- Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
- Los vecinos de Colonia San Carlos se niegan a ser desalojados: 'Llevo 73 años pagando, no soy ninguna okupa
- De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación
- El Gobierno de Ayuso defiende que las universidades están 'perfectamente financiadas' y señala a la Complutense: 'Contrató más de lo que se debía
- Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
- Adif corta el tráfico en el túnel de Sol durante los próximos seis fines de semana: este es el motivo
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- 24 heridos en un accidente múltiple entre un autobús y un camión de reparto en la A-6 en Collado Villalba