Así es el bingo más gamberro de Madrid donde cada cóctel viene con cartón

La aventura comienza con tres pasos. Hacer el check-in, pedir un cóctel (con o sin alcohol) y recoger el cartón de la suerte (o no). Y así, Madrid suma un nuevo plan irresistible y viene, cómo no, del local más desvergonzado del centro: Pensión Mimosas, la coctelería inmersiva que juega a ser pensión decadente por fuera y universo futurista por dentro. Ahora estrena su novedad más esperada: el bingo de los jueves, un show que mezcla humor, coctelería futurista y espectáculo en directo.

Alessio Beltrami prepara uno de los cócteles de la carta Pensión Mimosas. / Cedida

Los jueves a las 22:00 y 23:00 horas, cada cóctel se convierte en un boleto. Sin silencios, sin formalidades y sin caras largas. Dirigido por La Patrona, la anfitriona que recibe en la recepción con descaro y carisma, el juego se transforma en un ritual festivo lleno de improvisación, números que desencadenan sorpresas y un público entregado desde el primer minuto.

Equipo Pensión Mimosas. / Cedida

Tras pedir "una habitación" en recepción, el ascensor abre paso al lounge, un escenario futurista diseñado por la artista Pilar Zeta, donde las formas líquidas, los neones y el servicio performativo sientan las bases de un bingo que hace honor a la estética del lugar. Cócteles como el Golden Cadillac o el popular Blue Milk acompañan la partida, mientras que en el Spa —la sauna reconvertida en club del sótano— los tragos salen en grifo para que nadie pierda el ritmo. Mango Slay, Milky Passion, Nuevayol, Happy End y Red Zen se suman al juego.

Arte en un trago

La experiencia se completa con el universo que rodea al local. En su reservado ya estuvo Dua Lipa al poco de inaugurarse, y justo encima vive Oona Chaplin, actriz de Juego de Tronos, The Hour y Taboo, que aporta un toque aún más cinematográfico al edificio de C. del Marqués Viudo de Pontejos, 9. Allí se esconde esta coctelería de dos plantas bajo fachada de pensión, muy cerca de la Puerta del Sol, donde las reservas se camuflan como check-ins y el espectáculo empieza desde el timbre.

Lounge mimosas. / Cedida

El interiorismo combina lo kitsch y lo sofisticado: recepción decadente, lounge galáctico y un Spa diseñado por Enric Rebordosa donde una gran concha retroiluminada se ha convertido en emblema del lugar. "Podría decirse que es el photocall del lugar", explica a este medio el director y host del local, Alessio Beltrami. La música también marca el pulso de la semana con sesiones de techno house, tardeos, fiestas temáticas y su popular Disco Olé, pero ahora los jueves se coronan con el bingo más salvaje del barrio.

Detrás de la barra

El equipo detrás del proyecto, Marc Álvarez, Alessio Beltrami, Enric Rebordosa, Pau Ritter y Juan "Juanillo" Falcón, combina técnica, creatividad e imaginación para convertir cada noche en un relato. Beltrami lidera una hospitalidad que mezcla elegancia, humor y precisión, apoyado por Andrés Kisic y Patricia Lozano en la dirección de barra y producción.

Cócteles en Pensión Mimosas. / Cedida

El nuevo bingo de los jueves en Pensión Mimosas es ya uno de los planes más buscados de Madrid: divertido, original, fotogénico, social y perfecto para empezar el fin de semana antes que nadie.