La Guardia Civil alerta de la llegada de posibles nevadas a las carreteras madrileñas: ¿Cómo debo actuar?

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé un descenso generalizado de las temperaturas a partir de este miércoles 19 de noviembre hasta el fin de semana debido a una masa de aire ártico. Es por ello que las primeras nevadas del invierno podrían llegar a la Comunidad de Madrid y con ellas también las primeras complicaciones en carretera, ya que conducir sobre terrenos nevados o helados requiere de mayor atención.

Ha sido la Guardia Civil, a través de su portal en X, la que alerta a los ciudadanos y ruega precaución en los próximos días. Desde el cuerpo de seguridad avisan acerca de una bajada significativa de las temperaturas que puede provocar heladas a primera y última hora del día. Recomiendan evitar circular por las zonas afectadas y, antes de emprender la marcha, consultar la previsión del tiempo y el estado de las carreteras.

Todo ello con la intención de evitar quedarse atrapado en las carreteras debido al temporal de nieve, aconsejando no apagar el motor del vehículo entre otras cosas. Y es que, como cada año por estas fechas, se producen numerosos atascos en carreteras debido a las fuertes nevadas en zonas altas especialmente, por lo que es importante seguir las recomendaciones para evitar complicaciones.

Máxima precaución en la Sierra

Habrá que poner especial atención a puntos elevados de la región, tales como la Sierra de Madrid, donde destaca el puerto de Somosierra o el Alto del León. También se centrarán las miradas en los principales accesos a la capital y las conexiones con el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas. La Guardia Civil alerta acerca de unas temperaturas máximas que no superarán los 10 grados, algo que viene acompañado de heladas nocturnas y a primera hora de la mañana. Se espera la llegada de copiosas nevadas en el tercio norte peninsular. Por último, la cota de nieve podría llegar a descender a los 400-600 metros.

Qué hacer si encuentro hielo o nieve en la carretera

La primera recomendación de la Guardia Civil pasa por evitar los desplazamientos siempre que sea posible. Los primeros signos de helada podrían llegar una vez se descienda los 3 grados. A partir de ahí, la Guardia Civil divide la situación en diferentes niveles de alerta por colores. Cuando comienza a nevar nos encontramos en la fase verde, donde se recomienda no sobrepasar los 100 km/h en las autopistas y autovías y los 80 km/h en las carreteras convencionales.

Cuando parte del pavimento se encuentra cubierto nos encontramos en zona amarilla, donde los turismos y autobuses no deben rebasar los 60 km/h y se prohíbe la circulación a camiones y articulados. Cuando la carretera se cubre por completo nos adentramos en la fase de color rojo. Solo se permite la circulación de turismos que no sobrepasen los 30 km/h. El uso de cadenas o neumáticos especiales para nieve es obligatorio. En la última fase de color negro, con un grosor elevado en la vía, se prohíbe la circulación a todo tipo de vehículos.