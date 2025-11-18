La gastronomía como reflejo de la cultura, la historia y el patrimonio de Asturias

La gastronomía a día de hoy va mucho más allá de la necesidad de alimentarse. La cocina se ha convertido en un símbolo de identidad y un motor económico que, ligado al turismo, permite transmitir las tradiciones, las costumbres y el patrimonio de los territorios. En este punto, una región como Asturias, que apuesta por productos autóctonos, cuenta con emblemáticos guisos como la fabada y potencia su cultura de la sidra, es un perfecto ejemplo de cómo una región puede acercar a través de su riqueza gastronómica su esencia como sociedad.

Bajo el título Gastronomía como motor de desarrollo turístico, EL PERIÓDICO DE ESPAÑA ha organizado este lunes, en colaboración con Turismo de Asturias (Principado de Asturias), un encuentro con expertos para abordar el papel de la cocina local como palanca de crecimiento de las regiones españolas.

Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias, afirmó que “gastronomía y turismo pueden y deben ir de la mano y ya lo están haciendo”. Expuso que, “en lo que tiene que ver con Asturias, siendo un territorio pequeño dentro de España, pero con un peso fortísimo de la gastronomía, no solo como producto turístico sino también vinculado a nuestras tradiciones, al final la cocina es un reflejo de nuestra historia”.

Asimismo Martínez enfatizó en “la responsabilidad de hacer un sector sostenible y eso significa, entre muchas cosas, diversificar”, lo que consideró “uno de nuestros fuertes”: “Somos un país muy diverso y hace falta una estrategia para comunicarlo”.

Desde Asturias, subrayó la viceconsejera de Turismo del Principado, “hace años que apostamos por productos de nicho y uno de ellos es la gastronomía porque a día de hoy en Asturias es el segundo motivo por el que nos visitan”. La viceconsejera ha puesto en valor que precisamente hace un año que la cultura sidrera asturiana fue reconocida como Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la UNESCO, lo que reconoce, “ha sido un chute de energía y autoestima tremendo, porque no se reconoce una bebida sino toda la cultura que nos identifica como sociedad”.

Lara Martínez, viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias. / Alba Vigaray

El secretario general de Hostelería España, Emilio Gallego, señaló, en esta misma línea, que “el turismo gastronómico está en estos momentos en un punto muy positivo, con unas expectativas muy positivas y con grandes retos por delante”. “España -prosiguió- es al mismo tiempo una potencia turística y gastronómica, somos productores de una cantidad de producto que es básico para ese liderazgo en turismo gastronómico”. Entre los desafíos del sector, Gallego destacó la necesidad de asegurar el aprovisionamiento de alimentos de calidad, seguir contando con profesionales bien formados y aterrizar la diversidad y la riqueza de los diferentes territorios que existen en España. En definitiva, indicó, “hay que plantear qué es la gastronomía española”.

Por su parte, Adela Besteiro, que acaba de empezar su nuevo proyecto como propietaria y chef de Adela Besteiro Restaurante, afirma que lleva “40 años defendiendo el producto y la calidad”. Lamenta que ciertos aspectos de la cocina no se están cuidando en determinados territorios, pero admite que cuando habla con la gente “me dicen que ahora sí estamos recuperando la esencia que se estaba perdiendo un poco de cuidar el producto”. También puso de manifiesto que los clientes cada día más “agradecen ir a un sitio donde se les trate de manera familiar porque se están perdiendo poco a poco”. Y es que, Besteiro asegura que “ahora vas a los sitios y lo primero que te dicen es que tienes una hora y media para comer” y confiesa que “solo miramos la facturación y se ha perdido esa esencia de llamar a un restaurante al que vas con tu familia, te sientas tranquilamente a comer y te sientes agusto”.

Seguidamente, Rafael del Rey, consultor independiente del mercado del vino y presidente de Wine Tourism Committee (AEPEV), se sumó al sentir general de que “estamos infinitamente mejor que hace 10 años, cuando prácticamente el enoturismo no existía y hoy es ya una realidad. Pero para mí estamos todavía en pañales”. Durante su intervención puso el foco en tres elementos fundamentales: turismo, gastronomía y producto, y argumentó que “se podría hacer muchísimo más” para impulsar estos aspectos, tanto a nivel institucional como privado e individual.

Del Rey abogó por motivar a los turistas a través de la gastronomía y hacer accesible el producto: “Hay que ser capaces de ligar turismo con gastronomía y producto”.

Emilio Gallego, secretario general de Hostelería España, junto a la chef Adela Besteiro. / Alba Vigaray

La chef, miembro de la Real Academia de Gastronomía, y Health Coach, Begoña Lluch, relató que “antes teníamos el producto, pero ahora tenemos el respeto y el cuidado al producto”. La experta puso de relieve que una de las tendencias que han detectado es que “después del covid, a la gente le interesa más la experiencia humana: ver de dónde es el producto, ir al territorio, conocer al productor y el producto, en definitiva conocer esa trazabilidad”. Detalló también que “a la gente le interesa poder hacer una sobremesa, porque eso también forma parte de nuestro patrimonio” y sostuvo que “gracias a que viene la gente a comer (a las diferentes localidades) estos productos,llega la riqueza a estos lugares”. “Es una vía doble, es bueno para el turismo, pero es muy bueno para el productor”, apostilló.

Hacia un turismo de calidad

Desde la consejería de Turismo del Principado de Asturias, Lara Martínez se mostró convencida de que “hemos avanzado bastante y el simple hecho de ser consciente de que lo que tenemos entre manos y de que es un producto turístico de calidad es fundamental”. Sin embargo, apuntó que “todo eso tiene que ir acompañado de la búsqueda de un turista de calidad porque tienen que venir turistas que aprecien y valoren lo que les estamos ofreciendo”.

Emilio Gallego subrayó que “la gran diferencia que tienen nuestra gastronomía y nuestro país como producto turístico es que no sólo es lo que comemos, es cómo lo comemos”. Por eso, agregó, “es importante que en la diversidad sigamos manteniendo la manera en la que nos relacionamos los españoles, en que disfrutamos y celebramos”. Apuntó a la gastronomía como “elemento curativo” y destacó la “autenticidad” de nuestro entorno.

“Tenemos que enfocar mejor la hostelería y nosotros mismos tenemos que ir reeducándonos en este nuevo sistema”, aclara Adela Besteiro en referencia a los cambios que ha asumido el sector en cuanto a los horarios de apertura y cierre, modificados en cierta parte por el cambio de hábitos de los clientes y turistas que se ha venido dando desde la pandemia. Está convencida de que es necesario un apoyo institucional para poder sostener sus negocios porque tal y como está ahora es “muy difícil”, advirtió.

Rafael del Rey, consultor independiente del mercado del vino y presidente de Wine Tourism Committee (AEPEV), junto a la chef, miembro de la Real Academia de Gastronomía, y Health Coach, Begoña Lluch. / Alba Vigaray

En otro orden de cosas, Begoña Lluch afirmó que es vital que desde las instituciones pongan en marcha “una legislación que nos ayude” a conciliar la vida laboral y la vida personal en los establecimientos hosteleros. La chef aboga por ello a revisar los convenios en el sector ya que “o hay cambios o vamos a morir, porque el modelo que tenemos ahora mismo no hay quien lo aguante”.

En cuanto al turismo, Rafael del Rey apoyó la necesidad de “regular de alguna manera para que la experiencia sea agradable para quienes van, pero también para que la población local no sufra, disfrute, y lo vea como algo atractivo, que genera riqueza pero que no estropea ni su cultura ni su ambiente, ni sus productos.

Por un futuro sostenible

Para Lara Martínez está claro que “lo único que tenemos que hacer es convertir en experiencias cada una de nuestras tradiciones desde el respeto”. Para ello, declaró “es fundamental que los productores locales y la gente del territorio se sientan parte de este tipo de proyectos porque son sus proyectos, están basados en su trabajo”. Reiteró que “poner todo eso en valor es fundamental para que el turismo en España siga siendo un sector fuerte, potente y sobre todo, sostenible, no solamente desde el punto de vista medioambiental”.

De izquierda a derecha, Rafael del Rey (AEPEV), Begoña Lluch (RAG), Lara Martínez (Principado de Asturias), la periodista Isabel Benítez, Emilio Gallego (Hostelería de España), y la chef Adela Besteiro. / Alba Vigaray

Por otro lado, Martínez expresó que una de sus preocupaciones en este sentido es “la evolución del turismo, cómo puede impactar en nuestros territorios y la responsabilidad que tenemos desde las administraciones públicas, pero también desde el ámbito privado para que esto no suceda y que el impacto que llegue al territorio sea positivo, que la gente cuando vea venir a un turista sonría y no se sienta amenazado.”. “Es una responsabilidad de todos”, remarcó la viceconsejera de Turismo del Principado de Asturias.

Para Rafael del Rey el futuro pasa por un turismo cada día más diversificado “más generador de recursos que masificado y que sea impulso a su vez de nuestros productos”. También declaró que ve “el turismo y la gastronomía como ejes fundamentales para impulsar la exportación de nuestros productos a otros mercados”.

Begoña Lluch se mostró convencida de que “lo vamos a hacer fenomenal”, pero remarca la importancia de que se produzca una transformación en los convenios para que el empresario pueda pagar esos sueldos y todo eso pueda seguir siendo sostenible”. Una idea que sostuvo Adela Besteiro que admite que el problema de la hostelería es conseguir “que nos podamos mantener, tener un negocio abierto y que nos dejen respirar”.

“Hay que proteger a las empresas, sobre todo a los pequeños comercios porque la gastronomía tradicional está soportada en esas pequeñas barras que adolecen por esa gestión empresarial”, apuntó Emilio Gallego a este respecto. El secretario general aprovechó sus últimas palabras para animar a “aprovechar este impulso estratégico de lo que queremos en el futuro”. “Somos un país que damos la talla, y en turismo y gastronomía lo estamos haciendo”, concluyó.