El frío se hará notar este martes en Madrid, aunque la AEMET advierte: lo peor está por llegar

El invierno ya asoma la pata en Madrid. Tras el episodio de lluvias de la semana pasada, estos últimos días han estado marcados por un descenso progresivo de temperaturas, que está metiendo el frío en el cuerpo a los madrileños en esta segunda quincena de noviembre. Tras un otoño bastante cálido y seco en la comunidad autónoma, los termómetros empiezan a dar pistas sobre lo que se avecina en lo que resta de estación.

Esta madrugada de martes, las mínimas ya descendieron hasta los tres grados centígrados. Durante el día, que será soleado, los valores no superarán los trece grados. Si bien la semana continuará siendo bastante soleada, lo cierto es que en los próximos días el contexto cambiará de forma considerable.

El invierno aterriza en Madrid este miércoles

Este mismo miércoles, las mínimas volverán a caer. Esta vez, hasta los cero grados, un registro completamente invernal que ya poco tiene que ver con el otoño. Las máximas también descienden, ya que no superarán los once grados en toda la jornada. El sol que brillará en el cielo de la capital no será suficiente para calentar un mínimo en ambiente en la ciudad.

El jueves, más frío aún, con cero grados de mínima y diez de máxima, en este caso. Pero lo peor llegará el fin de semana, momento en el que las temperaturas caerán por debajo de los cero grados en Madrid. El sábado, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), será el día más gélido para los madrileños.