TIEMPO
El frío se hará notar este martes en Madrid, aunque la AEMET advierte: lo peor está por llegar
Los termómetros caen en picado esta semana
El invierno ya asoma la pata en Madrid. Tras el episodio de lluvias de la semana pasada, estos últimos días han estado marcados por un descenso progresivo de temperaturas, que está metiendo el frío en el cuerpo a los madrileños en esta segunda quincena de noviembre. Tras un otoño bastante cálido y seco en la comunidad autónoma, los termómetros empiezan a dar pistas sobre lo que se avecina en lo que resta de estación.
Esta madrugada de martes, las mínimas ya descendieron hasta los tres grados centígrados. Durante el día, que será soleado, los valores no superarán los trece grados. Si bien la semana continuará siendo bastante soleada, lo cierto es que en los próximos días el contexto cambiará de forma considerable.
El invierno aterriza en Madrid este miércoles
Este mismo miércoles, las mínimas volverán a caer. Esta vez, hasta los cero grados, un registro completamente invernal que ya poco tiene que ver con el otoño. Las máximas también descienden, ya que no superarán los once grados en toda la jornada. El sol que brillará en el cielo de la capital no será suficiente para calentar un mínimo en ambiente en la ciudad.
El jueves, más frío aún, con cero grados de mínima y diez de máxima, en este caso. Pero lo peor llegará el fin de semana, momento en el que las temperaturas caerán por debajo de los cero grados en Madrid. El sábado, según señala la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), será el día más gélido para los madrileños.
- Muere un hombre de 31 años tras caerse de su moto en la Avenida de Andalucía
- Los vecinos de Colonia San Carlos se niegan a ser desalojados: 'Llevo 73 años pagando, no soy ninguna okupa
- De Chamartín al cielo: la nueva bóveda acristalada ya asoma sobre el acceso de la estación
- El Gobierno de Ayuso defiende que las universidades están 'perfectamente financiadas' y señala a la Complutense: 'Contrató más de lo que se debía
- Adjudicadas las obras de demolición para la construcción del nuevo barrio de Campamento
- Adif corta el tráfico en el túnel de Sol durante los próximos seis fines de semana: este es el motivo
- Paloma Hurtado, la estrella del 'Un, dos, tres' a la que un tiro accidental desfiguró el rostro
- 24 heridos en un accidente múltiple entre un autobús y un camión de reparto en la A-6 en Collado Villalba