La nueva metodología de estiramiento deportivo que garantiza resultados en la primera sesión: "Además de prevenir lesiones, te ayuda a sentirte mucho mejor"

La asignatura pendiente de una sociedad que ha abrazado la práctica deportiva sigue siendo el estiramiento. La gran mayoría, al término de su actividad, olvidan uno de los procesos que pueden ser decisivos en el cuidado y la recuperación muscular. Juan Antonio Samaranch, nieto del ex presidente del Comité Olímpico Internacional y emprendedor vinculado al deporte, y Elena Morales, fisioterapeuta y osteópata con más de dos décadas de experiencia, han concebido Estiro, un centro especializado en estiramiento personal con fisioterapia y fisioestética ubicado en pleno corazón de Madrid.

Todo ello con el objetivo de convertir el estiramiento, hasta ahora "el gran olvidado del cuidado físico", en una rutina diaria estructurada y eficaz. Desde su apertura a finales de julio, Estiro ha superado las 400 sesiones en apenas seis semanas, con una tasa de repetición del 85%.

"Lo normal en la gente es no dedicar más allá de cinco minutos a estirar. De hecho, muy poca gente estira. La gente que practica yoga o pilates se conforman con eso, pero la gran diferencia es que se producen elongamientos de la musculatura, alargamiento, pero no es un estiramiento pasivo, es un estiramiento activo, una contracción excéntrica del músculo.", cuenta este tándem que ha irrumpido en Madrid con una propuesta innovadora.

"Nuestros pacientes notan avances en la primera sesión"

Es por ello que muchos de sus pacientes acuden a consulta con problemas que impiden desempeñar la práctica deportiva en plenas condiciones. Se dan a conocer como un centro de fisioestética y fisioterapia. "Son tratamientos 360 grados. Para sentirse y verse mejor, pero aplicados siempre por profesionales. Nosotros tenemos el aparato de Indiba, está muy codiciado en el mundo del deporte para el recovery, rehabilitación, pero también tiene una componente estética muy importante. Y la gran diferencia es que nosotros no lo aplicamos por medio de una esteticista, sino que son profesionales que saben qué estructura tienen que estimular, dónde tienen que tocar...", cuenta Elena Morales.

La fisioterapeuta y osteópata defiende un programa personalizado de actividades y estiramientos adaptados al cliente. Tratamientos que obedecen y solucionan problemas reales, del día a día. "Comenzamos con un tratamiento de pistola de terapia percutora, para precalentar la musculatura que vamos a tratar, y luego ya empezamos con estiramientos pasivos, tú no tienes que hacer nada, solo aguantar el estiramiento. Lo más destacable es que esto se nota desde la primera sesión, desde el momento que pones el pie en el suelo.", reivindica el dúo. "Todo el mundo se siente más libre, más ligero, y dice que está más alto. No es que estés más alto, sino que te reposicionas, y sin querer, sin darte cuenta, estás más derecho.", añaden.

A medida que se suceden las sesiones se experimenta una evolución mayor, pero, a diferencia de tratamientos de fisioterapia tradicionales, los resultados en una primera cita generan un mayor bienestar en el paciente. Su gran acogida en los primeros meses demuestra que el estiramiento personal es un método eficaz y necesario. Con ello, Estiro confirma su propósito de liderar una nueva categoría de bienestar, consolidando este modelo en Madrid y "con el objetivo de abrir nuevos centros en España los próximos meses". Ofrece sesiones one-to-one, adaptadas y personalizadas al cliente, que previenen lesiones, alivian tensiones y mejoran la calidad de vida.